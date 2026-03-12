Incendiu la bordul USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, implicat în atacurile asupra Iranului

Doi marinari americani au fost răniți joi după ce la bordul portavionului USS Gerald Ford a izbucnit un incendiu „fără legătură cu luptele”, a anunțat joi armata americană, potrivit Reuters.

Portavionul Ford, cel mai nou portavion al Statelor Unite și cel mai mare din lume, participă la operațiunile militare în desfășurare împotriva Iranului și se află în prezent în Marea Roșie.

Într-o declarație, armata SUA a precizat că marinarii primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viața în pericol și că aceștia sunt în stare stabilă.

„Nu există daune la sistemul de propulsie al navei, iar portavionul rămâne pe deplin operațional”, a transmis armata, adăugând că incendiul a izbucnit în zona principală de spălătorie a navei.

Reuters a scris marți că până la 150 de soldați americani au fost răniți în războiul purtat de SUA-Israel împotriva Iranului.

USS Gerald Ford, care are peste 5.000 de marinari la bord, dispune de peste 75 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare precum modelele F-18 Super Hornet.

Portavionul a fost desfășurat timp de mai mult de nouă luni, participând inclusiv la operațiuni în Caraibe mai devreme în cursul acestui an.

Transportul maritim în Golful Persic și de-a lungul îngustei strâmtori Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial, este blocat după ce SUA și Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie, ceea ce a cauzat creșterea prețurilor globale ale petrolului la niveluri nemaiîntâlnite din 2022 încoace.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care supraveghează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, a transmis joi că Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 6.000 de ținte.

CENTCOM a adăugat că peste 90 de nave iraniene au fost avariate sau distruse, inclusiv peste 30 de nave de minare.

Într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat joi că Iranul va continua să lupte și va menține strâmtoarea Ormuz închisă.