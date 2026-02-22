Marinarii americani se plâng de toaletele înfundate de pe USS Gerald R Ford, cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu

Pentagonul a trimis cea mai mare forță de nave de război și aeronave americane în Orientul Mijlociu din ultimele decenii, inclusiv două grupuri de atac de portavioane, în timp ce președintele SUA Donald Trump a pus în continuare presiune pe Iran pentru a ajunge la un acord privind limitarea programelor nucleare și balistice, potrivit AP și PBS.

Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a ordonat ordonat celui mai mare portavion din lume să navigheze din Marea Caraibelor către Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.

USS Gerald R Ford și alte navele care îl însoțesc ar trebui să ajungă în următoarea perioadă în regiune, unde se vor alătura USS Abraham Lincoln. The Telegraph anticipează că portavionul nu va ajunge într-o posibilă poziție de luptă mai devreme de săptămâna viitoare.

Marina SUA are în total 11 portavioane, toate urmând programe planificate de mult timp. În orice moment, unele sunt trimise în diferite zone ale globului, altele efectuează antrenamente, iar altele sunt supuse unor lucrări de întreținere.

BBC Verify a confirmat că USS Gerald R Ford a traversat vineri Strâmtoarea Gibraltar în direcția Mediteranei. Fotografiile verificate, realizate de pe uscat în Gibraltar, arată portavionul în strâmtoare, cu un lanț muntos din Maroc în depărtare.

USS Gerald R Ford a participat la capturarea lui Maduro

Nava de război se îndrepta spre est, conform Wall Street Journal. Datele de urmărire a navelor au confirmat, de asemenea, că USS Mahan, unul dintre distrugătoarele din grupul de luptă al navei de război, a trecut prin strâmtoare.

The New York Times relata săptămâna trecută că portavionul american va fi trimis în Orientul Mijlociu din Venezuela și nu se nu se așteaptă să se întoarcă până la sfârșitul lunii aprilie sau chiar începutul lunii mai.

Avioanele de luptă ale USS Gerald R Ford au participat la atacul din 3 ianuarie asupra Caracasului, în urma căruia a fost capturat președintele venezuelan Nicolas Maduro.

Desfășurarea actuală a grupului de atac a fost deja prelungită o dată, iar marinarii se așteptau să se întoarcă acasă la începutul lunii martie.

Misiunea îndelungată a portavionului USS Gerald R. Ford provoacă tensiuni pentru membrii echipajului și familiile acestora. Soldații americani s-au plâns că programul lor este epuizant, potrivit The Wall Street Journal.

Unii marinari se gândesc să demisioneze

Unii soldați de pe imensul portavion spun că se gândesc chiar să părăsească armata la întoarcere, deoarece se luptă să facă față dorului de casă și de persoanele dragi pentru o perioadă atât de lungă.

Cea mai mare navă de război a SUA se află pe mare din iunie 2025. Prelungirea misiunii a însemnă că marinarii vor sta la bordul portavionului timp de 11 luni în loc de șase luni, cât ar dura în mod obișnuit o astfel de misiune pe timp de pace.

Prelungirea misiunii a făcut ca cel puțin un membru al echipajului să rateze o înmormântare. Alți marinari nu au reușit să fie prezenți la evenimente planificate sau neprezăvute în rândul familiei.

Durata acestei misiuni ar doborî recordul pentru o desfășurare continuă a unei nave a Marinei SUA.

Echipajul înțelege mai mult sau puțini sacrificiul

Căpitanul David Skarosi, comandantul navei de război, a recunoscut într-o scrisoare trimisă familiei, văzută de WSJ, că l-a surprins chiar și pe el prelungirea misiunii. „Când țara noastră ne cheamă, noi răspundem”, a concluzionat el.

Dar sacrificiul nu este pe placul tuturor celor aproximativ 5.000 de membri ai echipajului său, care comunică dificil cu rudele lor din cauza misiunii desfășurate în secret.

Pe de altă parte, sunt și soldați care înțeleg importanța ca luptele să nu ajung niciodată pe frontul intern.

Mai mult decât atât, situația este înrăutățită de faptul că multe dintre cele 650 de toalete ale navei sunt înfundate uneori, deoarece este greu să fie făcută întreținerea de rutină în timpul deplasării, notează WSJ.

Oficialii Marinei americane au declarat pentru publicația citată că problema nu afectează misiunile lor, dar asta nu i-a împiedicat pe soldați să se plângă familiilor lor despre această situație.