Incendiu la Ministerul Finanţelor, cu degajări de fum la acoperiș. De la ce a pornit focul

Incendiul a izbucnit joi după-amiază, în clădirea Ministerului Finanțelor din București, după ce au luat foc mai multe deşeuri dintr-un canal tehnologic. Angajații nu au fost evacuați din clădire.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiș”, a transmis ISUBIF.

Este vorba despre sediul Ministerului Finanţelor.

Potrivit ISUBIF, în urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul că ard deşeuri într-un canal tehnologic.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de 10 metri pătraţi şi a fost stins în scurt timp.

„Nu s-a impus evacuarea personalului din clădire”, a precizat ISUBIF.