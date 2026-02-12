Incendiu la o bază militară din Rusia după un bombardament. Oficialii spun că au respins un atac cu rachete

Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional, Andrei Botcharov, informează AFP.

„Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării rus au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd”, a declarat oficialul rus pe Telegram.

„Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe teritoriul unei baze a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotlouban”, a adăugat el.

El a precizat că nu au existat victime civile, dar că locuitorii localității vor fi evacuați „pentru a proteja populația civilă de riscul de detonare în timpul stingerii incendiului”.

El nu a precizat de unde a provenit acest atac.

Cu o zi în urmă, Statul Major al Ucrainei a anunțat că dronele sale au lovit rafinăria de petrol Lukoil din regiunea Volgograd, provocând un incendiu în zona instalației, conform Reuters.

Ca răspuns la bombardamentele rusești pe teritoriul său din ultimii patru ani, Ucraina trimite în fiecare noapte drone către Rusia, vizând în special infrastructura energetică.

În regiunea Tambov din centrul Rusiei, guvernatorul Evgueni Pervichev a anunțat un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară, ai cărei studenți au fost evacuați din căminul lor către un spital din apropiere.