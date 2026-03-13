Scorul demografic al României: câte două decese la fiecare naștere

În statistica demografică a României există un indicator care spune mai mult decât toate discursurile despre viitorul țării: sporul natural. În ianuarie 2026, acest indicator arată ca un meci pierdut clar.

În prima lună a anului s-au născut 12.461 de copii, dar au murit 24.536 de persoane. Diferența dintre cele două cifre este de –12.075, adică exact numărul de oameni cu care populația României a scăzut doar din diferența dintre nașteri și decese.

Privite simplu, aceste cifre spun ceva brutal: la fiecare copil care se naște, circa două persoane mor.

Cele 12.075 de persoane – pierderea naturală de populație într-o singură lună- sunt echivalentul populației unei mici localități care dispare aproape insesizabil de pe hartă.

Dacă acest ritm s-ar menține constant pe parcursul unui an, populația României ar scădea natural cu aproximativ 145.000 de persoane — echivalentul unui oraș de dimensiunea Buzăului sau a Piatrei Neamț.

Cine sunt cei care mor

Datele statistice arată și structura vârstelor la care se înregistrează decesele.

Aproape 71% dintre decese au fost în rândul persoanelor de peste 70 de ani, lucru care arată imaginea unei societăți care îmbătrânește rapid: tot mai puțini tineri intră în populație, în timp ce generațiile numeroase de după anii ’50–’60 ajung la vârste foarte înaintate.

Paradoxul longevității: victorie sau vulnerabilitate?

Că oamenii trăiesc mai mult este, în mod evident, un progres. Medicina modernă, condițiile de igienă, accesul la hrană — toate au contribuit la extinderea speranței de viață. Un copil născut azi în România are o probabilitate mult mai mare să ajungă la 80 de ani decât bunicul său.

„Trăim mai mult” nu înseamnă automat „trăim mai bine”. Longevitatea fără infrastructură de îngrijire este o sentință la singurătate. Iar în România, sunt 2,5 milioane de familii formate dintr-o singură persoană, cu peste 400.000 mai multe decât acum 10 ani.

Dar longevitatea aduce cu sine un set de nevoi pe care societatea românească nu le-a anticipat și, cu atât mai puțin, nu le-a planificat. Bătrânețea înseamnă, frecvent, dependență — fizică, medicală, emoțională. Înseamnă boli cronice, mobilitate redusă, demență, izolare socială. Și înseamnă o întrebare simplă, căreia România nu i-a dat încă un răspuns sistemic: cine are grijă de ei?

Îngrijirea bătrânilor — un sistem cu lipsuri

Răspunsul tradițional a fost, în România, familia. Copiii, mai ales fiicele, și-au asumat rolul de îngrijitori informali. Generații întregi au crescut cu norma nescrisă că bătrânii se îngrijesc acasă, în familie, nu în instituții. Această normă a funcționat, parțial, atâta vreme cât structura demografică permitea: familii mai mari, mai mulți copii, mai puțini bătrâni cu nevoi complexe.

Astăzi, ecuația s-a schimbat radical. Familiile sunt mai mici. Copiii trăiesc departe — în alte orașe, în alte țări. Speranța de viață a crescut, dar cu ea și anii de dependență. Un om care ajunge la 85 de ani cu probleme de sănătate multiple nu poate fi îngrijit, în mod realist, de un singur copil aflat la 500 de kilometri distanță.

Sistemul public de îngrijire rezidențială este insuficient ca capacitate și inegal ca distribuție geografică. Listele de așteptare pentru căminele de bătrâni de stat se întind pe ani. Serviciile de îngrijire la domiciliu — soluția recomandată de toți experții în îmbătrânire activă — sunt slab dezvoltate și slab finanțate.

Sectorul privat a crescut, dar rămâne inaccesibil financiar pentru marea majoritate a pensionarilor români, ale căror venituri sunt, adesea, sub pragul de sărăcie relativă. A plăti 3.000–5.000 de lei pe lună pentru un loc într-o unitate privată de îngrijire este o imposibilitate pentru un pensionar cu 1.200 de lei pensie.

Cei 10.500 — oameni, nu numere

Statistica spune 10.577 de decese la persoane de 80 de ani și peste în luna ianuarie 2026. Dar fiecare dintre aceste cifre este o viață întreagă — o persoană care a trăit prin război sau comunism, care a construit ceva, care a iubit și a fost iubită. Modul în care o societate tratează ultima perioadă din viața acestor oameni spune foarte mult despre valorile sale reale.

„O societate se judecă după felul în care îi tratează pe cei mai vulnerabili membri ai săi — copiii, bolnavii, bătrânii.” Această frază, atribuită adesea lui Dostoievski, nu și-a pierdut nimic din actualitate.

Mulți dintre cei 10.500 au murit în spitale supraaglomerate, în saloane cu câte șase paturi, departe de familie. Alții — acasă, în condiții precare, îngrijiți de rude epuizate sau deloc îngrijiți. Puțini, privilegiații, au beneficiat de îngrijire paliativă de calitate, de prezența celor dragi, de o moarte demnă.

Ce ar trebui să schimbăm — și nu schimbăm

Specialiștii în gerontologie și politici sociale propun de ani de zile un pachet de măsuri care, în România, rămân în mare parte pe hârtie: extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu, finanțate public; crearea unui sistem național de îngrijitori informali recunoscuți și remunerați; construcția de locuințe sociale adaptate vârstnicilor; investiții în medicina geriatrică și în îngrijirea paliativă.

Niciuna dintre aceste măsuri nu este scumpă în comparație cu costurile pe termen lung ale inacțiunii — spitalizări prelungite, urgențe evitabile, epuizarea îngrijitorilor familiali, instituționalizare tardivă în condiții proaste. Sunt, toate, investiții cu randament demonstrat în țările care le-au implementat.

Problema nu este financiară, în primul rând. Este una de prioritizare politică. Bătrânii nu votează în bloc, nu fac campanii zgomotoase, nu blochează străzile. Sunt, politic vorbind, o populație tăcută. Iar nevoile lor rămân, în consecință, tăcute în agendele publice.

O criză care ne privește pe toți

Există o tendință confortabilă de a privi îmbătrânirea ca pe o problemă a altora — a celor bătrâni, a familiilor lor, a unor instituții specializate. Această perspectivă este, pe lângă că eronată, și costisitoare pe termen lung.

Demografic, România se îndreaptă spre un viitor în care ponderea populației de peste 65 de ani va fi semnificativ mai mare decât astăzi. Fiecare persoană care citește aceste rânduri va fi, la un moment dat, parte a acelei statistici. Sau va îngriji pe cineva.

„Criza îngrijirii vârstnicilor” nu este o temă pentru gerontologi și asistenți sociali. Este o temă pentru toată lumea — pentru că toată lumea, dacă are norocul să trăiască destul, va ajunge bătrână.

Datele INS din ianuarie 2026 sunt reci și precise. Ele spun că 43,1% din decese aparțin celor de 80 de ani și peste. Ce nu spun, dar ar trebui să ne determine să ne întrebăm, este: acești oameni au murit cu demnitate? Au avut parte de îngrijire? Au murit singuri sau înconjurați de cei dragi? Și noi — ca societate — am făcut tot ce era posibil?