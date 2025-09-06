Incendiu la o clădire de 9 etaje din Londra, fost sediu al BBC

Imagine ilustrativă cu o mașină de pompieri din Marea Britanie. Credit: Vindice / Alamy / Profimedia

În jur de 100 de pompieri au intervenit pentru lichidarea unui incendiu la o clădire cu nouă etaje din cartierul White City al Londrei, potrivit Sky News.

La clădirea de pe Wood Lane, unde flăcările afectează etajele din zona superioară a imobilului, s-au deplasat 15 autospeciale de pompieri, a declarat Brigada de Pompieri din Londra.

Clădirea a fost sediul televiziunii BBC până în 2013.

Strada Wood Lane a fost închisă traficului, iar cetățenilor li s-a recomandat să evite zona.

Primele alerte cu privire la incendiu au venit în cursul nopții, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri din Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick și din stațiile apropiate.

Pompierii foloseasc și două scări rotative de 32 de metri.

Încă nu se cunoaște cauza incendiului.

Într-o actualizare din jurul orei 6:40 (8:40 ora României), pompierii au declarat că incendiul afectează în prezent etajele aflate spre vârful clădirii.