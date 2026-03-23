Incendiu la o fabrică de drone din Cehia. Atacul a fost revendicat de o grupare anti-Israel, dar firul poate să ducă în altă parte

Incendiu la fabrica de drone LPP din Pardubicde. Foto: Michal Cizek / AFP / Profimedia

Poliția cehă și compania de apărare LPP, care produce drone pentru Ucraina, anchetează un incendiu izbucnit la o fabrică din orașul Pardubice, pentru a stabili dacă există legături cu interese rusești, a transmis luni LPP, potrivit Reuters.

Poliția tratează incidentul de vineri ca pe un atac deliberat, după ce presa cehă a primit e-mailuri de la un grup care protesta împotriva fabricării de arme pentru Israel, revendicând responsabilitatea pentru incendiu.

Incendiul, care a avut loc vineri, a avariat instalații de producție și produse depozitate la fața locului, situat la 120 km est de Praga, dar nu a perturbat livrarea planificată a 40 de drone de atac către Ucraina, a declarat LPP.

„Deși un grup anti-Israel și-a asumat responsabilitatea pentru atac, noi, împreună cu poliția, examinăm și alte motive posibile, inclusiv o potențială legătură cu Rusia”, a spus LPP într-un comunicat de luni, reiterând informațiile raportate anterior de agenția de știri cehă Odkryto.

LPP a transmis că nu produce echipamente pentru Israel și nu are nicio cooperare cu compania israeliană de apărare Elbit Systems, după ce planurile de cooperare anunțate în 2023 nu s-au concretizat niciodată.

Sursele cotidianului ceh Mlada Fronta Dnes au afirmat că, potrivit informațiilor preliminare, producția de drone a LPP pentru Ucraina ar fi fost ținta reală a atacului, deghizat într-o acțiune anti-Israel.

Poliția a declarat că investighează diverse motive posibile, dar a refuzat să comenteze posibila legătură cu Rusia.

Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, a negat în mod sistematic acuzațiile anterioare de atacuri hibride în țările UE, susținând că sunt nefondate și motivate de rusofobie.