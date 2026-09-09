Incendiu la o uzină după un atac ucrainean cu dronă în zona arctică rusă, la peste 3.000 de kilometri de frontiera Ucrainei. „Ghiciți cine”

O dronă ucraineană a provocat un incendiu la o uzină de tratare a condensatului din Novîi Urengoi, în regiunea artică rusă Iamalia-Neneția, la circa 3.200 de kilometri de frontiera Ucrainei, potrivit AFP și Kyiv Post.

Publicația rusă Mediazona susține că este atacul cu cea mai lungă rază pe care îl efectuează Ucraina asupra Rusiei de când a izbucnit războiul în februarie 2022.

„Un atac cu dronă asupra unei instalații industriale din Novîi Urengoi a fost respins astăzi. Fragmentele care au căzut din dronă au provocat un incendiu”, a declarat guvernatorul regiunii Iamalia-Nenția, Dmitri Artiuhov, pe Telegram.

⚡️ RECORD STRIKE: Ukrainian drones hit Novy Urengoy after flying 3,300 km



The target was the Novy Urengoy condensate treatment plant. The facility is linked to around 80% of Russia’s gas production.



Fire Point says the drones traveled 3,300 km and successfully hit the target.… https://t.co/GtRHgrNqXt pic.twitter.com/9xcGzolC8U — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

„Principalul lucru este că nu au existat decese sau răniți. Amploarea și natura pagubelor sunt în curs de stabilire”, a adăugat el.

Novîi Urengoi, oraș cu circa 100.000 de locuitori, se află chiar la sud de Cercul Polar.

Uzina este o parte esențială a infrastructurii de gaze și condensate din regiune. Are o capacitate proiectată de aproximativ 19,5 milioane de tone pe an.

„Ghiciți cine a parcurs peste 3.300 de kilometri și a lovit cu succes ținta”

Compania ucraineană de armament Fire Point susține că drona „a parcurs peste 3.300 km și a lovit cu succes ținta”.

„Ghiciți cine a parcurs peste 3.300 de kilometri și a lovit cu succes ținta”, au scris reprezentanții firmei într-o postare pe rețelele scoaiel.

Artem Joga, trimisul Kremlinului în Ural, a declarat că este primul atac care lovește partea arctică a regiunii de care se ocupă el.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă asupra Rusiei în ultimele luni, ca represalii pentru bombardamentele zilnice ale forțelor ruse asupra asupra orașelor ucrainene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul lunii septembrie că dronele țării sale vor face spațiul aerian rusesc „complet periculos” pe durata războiului.