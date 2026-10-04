Incendiu la un spital din Brașov. O pacienta a fost găsită carbonizată

Un incendiu a izbucnit, duminică, la Spitalul de Pneumofiziologie din municipiul Braşov, iar o victimă a fost găsită carbonizată într-un salon de la etajul întâi al clădirii.

Autorităţile au demarat o anchetă, dar presupun că victima este o pacientă care a dat foc unei saltele, potrivit News.ro.

„În jurul orei 16.15, dispeceratul ISU Braşov a fost anunţat cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Spitalului Mârsescu din municipiul Braşov. La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, două ambulanţe SAJ şi un echipaj SMURD”, anunţă ISU Braşov, într-un comunicat de presă.

Incendiul a fost observat şi lichidat în scurt timp, intervenţia fiind începută, în primă fază, de către pacienţi şi personalul unităţii medicale.

„Din păcate, în urma evenimentului, o persoană a fost găsită decedată. Totodată, 10 pacienţi aflaţi la etajul 1 ai fost evacuati”, a adăugat ISU Brașov.

Cauza şi împrejurările producerii incendiului urmează să fie stabilite.

Totodată, două cadre medicale, care au prezentat intoxicaţii cu fum, au fost evaluate la faţa locului de către personalul medical. Acestea au refuzat transportul la spital.