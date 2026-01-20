Incendiu major la un restaurant din Craiova

Un puternic incendiu a izbucnit, marţi dimineaţă, la un restaurant din Craiova, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor.

„În acest moment se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un spaţiu comercial din cartierul Rovine”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, potrivit News.ro.

Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă.