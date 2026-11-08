Incendiu puternic în Chiajna, aproape de Capitală. Focul a cuprins două case. Cinci persoane au primit îngrijiri

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică după-amiază, în Chiajna, judeţul Ilfov, în apropierea Capitalei. Focul a cuprins două case, iar pompierii de la Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale şi două echipaje SMURD.

Reprezentanţii ISU au informat că cinci persoane au fost asistate medical, dintre care una cu arsuri la faţă şi patru cu atacuri de panică.

Pompierii intervin în continuare pentru lichidarea incendiului.

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au anunțat că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la două locuințe cu etaj situate pe strada Grigore Eremia, din Chiajna, Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, degajări mari de fum şi cu posibilitatea propagării la vecinătăţi.

Potrivit ISUBIF, incendiul este acum localizat la nivelul celor două imobile.

„Intervenim cu 8 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Până în momentul de faţă nu avem informații cu privire la victime”, a precizat ISUBIF.

Eduard Ştefan, reprezentant al ISU Bucureşti-Ilfov, a declarat presei că, de la momentul sosirii pompierilor, incendiul nu s-a extins la mai multe locuinţe, deşi exista iniţial pericolul de propagare a focului la vecinătăţi.

Purtătorul de cuvânt al ISUBIF a explicat că pentru stingerea acestui incendiu a fost necesar un număr mai mare de maşini de intervenţie şi de pompieri. Ştefan a adăugat că alimentarea autospecialelor se face direct de la reteaua de hidranţi, aflată chiar lângă locul intervenţiei.

El a adăugat de asemenea că, până la acest moment, nu au fost identificate victime sau persoane în interiorul locuinţelor.

Ştefan a mai spus că există degajări de fum şi este recomandat ca persoanele din zonă să nu inhaleze fumul, dar că până în acest moment nu s-a impus emiterea unui mesaj Ro-Alert, nefiind degajări de fum foarte dense şi intense.