Incendiu puternic la centrul german de cercetare care găzduiește un accelerator de particule unic în lume

Incendiu la Centrul Helmholtz GSI din Darmstadt, în data de 5 februarie 2026, FOTO: 5Vision.News / Imago Stock and People / Profimedia Images

Pompierii intervin la un incendiu de proporții care a izbucnit joi dimineață la Centrul Helmholtz GSI din orașul Darmstadt, din sud-vestul Germaniei, care găzduiește un accelerator a ionilor grei, transmite Reuters.

Potrivit publicației Hessenschau, incendiul a izbucnit în zona în care se află acceleratorul de particule al institutului.

GSI operează o instalație unică de accelerare a ionilor grei. Cercetători din întreaga lume folosesc această infrastructură pentru experimente menite să ofere noi perspective asupra elementelor fundamentale ale materiei și asupra evoluției universului. În plus, aici sunt dezvoltate noi aplicații în medicină și tehnologie.

Cercetarea desfășurată la GSI a obținut deja rezultate importante, printre care descoperirea a șase noi elemente chimice și dezvoltarea unui nou tip de terapie tumorală folosind fascicule de ioni, potrivit site-ului centrului de cercetare.

În prezent, lângă GSI este construit centrul internațional de acceleratoare numit FAIR – unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare din lume.

Incendiul de la centru a fost stins, dar autoritățile au sfătuit locuitorii să își țină ferestrele închise

Pompierii rămân la fața locului, însă incendiul a fost adus între timp sub control. Poliția a declarat că deocamdată nu au fost raportate persoane rănite.

Un purtător de cuvânt al poliției a adăugat că nu este clar cum a izbucnit incendiul.

Imagini ale Centrului Helmholtz GSI din Darmstadt arătau nori uriași și denși de fum care se revărsau din clădire. Centrul nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Locuitorii din apropiere au fost avertizați să își țină ușile și ferestrele închise și să își oprească sistemele de ventilație, dacă este posibil.