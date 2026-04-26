Incendiu uriaș în nordul Japoniei, care amenință un oraș care a mai trecut printr-o mare tragedie

Japonia a mobilizat 1.400 de pompieri și 100 demilitari pentru a combate incendiile montane din nordul țării, care ard de cinci zile și amenință un pitoresc oraș de coastă, transmite Reuters.

Suprafața afectată de incendii a ajuns la 1.373 de hectare duminică dimineață, în creștere cu 7% față de ziua precedentă.

Incendiile amenință cartierele rezidențiale din Otsuchi, de pe coasta Pacificului – un oraș care a pierdut aproape o zecime din populație în urma unuia dintre cele mai grave dezastre din Japonia, cutremurul și tsunamiul din martie 2011.

Au fost emise ordine de evacuare pentru 1.541 de gospodării cu 3.233 de locuitori, aproximativ o treime din populația orașului Otsuchi.

„Deși Forțele de Apărare luptă împotriva incendiilor din aer (cu elicoptere), vremea uscată și vânturile contribuie la extinderea focului”, a declarat primarul orașului Otsuchi, Kozo Hirano, într-o conferință de presă.

Un locuitor din Otsuchi a spus că este îngrijorat de pagubele pe care le-ar putea provoca incendiul.

„Focul arde totul. În cazul unui tsunami, s-ar putea să mai rămână ceva după distrugeri”, a spus Yoshinori Komatsu, în vârstă de 74 de ani, în timp ce privea elicopterele Forțelor de Apărare aruncând apă peste focurile din depărtare.

Singura victimă înregistrată până în prezent a fost o persoană care a suferit o leziune minoră după ce a căzut într-un centru de evacuare, a anunțat Agenția Japoneză pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor.

Nu se așteaptă ploi în regiune duminică sau luni, dar marți este prevăzută o aversă scurtă, potrivit Agenției Meteorologice din Japonia.

Cauza incendiilor este încă necunoscută și investigată de autorități.