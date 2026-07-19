Incendiu uriaș la nord Madrid, au ars deja peste 13.000 de hectare

Incendiul care a izbucnit joi la aproximativ o sută de kilometri nord de Madrid s-a extins, distrugând peste 13.000 de hectare și determinând evacuarea a câteva sute de persoane, au anunțat duminică autoritățile locale, potrivit AFP.

„Incendiul forestier din satul La Mierla, din regiunea Guadalajara”, a ars „13.000 de hectare de teren și afectează peste 700 de persoane”, a precizat serviciul de prevenire și stingere a incendiilor din Castilia-La Mancha, entrul Spaniei.

El incendio de La Mierla avanza hacia el valle del Bornova: INFOCAM refuerza la protección de los municipios de Guadalajara Guadalajara | 18.7.2026 a las 17:22h

🚨 El #IncendioDeLaMierla sigue fuera de control en la Sierra Norte de #Guadalajara. El #PlanINFOCAM refuerza la… pic.twitter.com/GECWoiOw5u — Guadared (@Guadared_info) July 18, 2026

Câteva sute de pompieri, ajutați de mijloace aeriene, lucrează la fața locului pentru a limita incendiul.

🌙 Durante la noche, nuestros militares han trabajado en ataque directo con tendido de agua 🚒 en #IFLaMierla #Guadalajara.



Continuamos sumando esfuerzos junto a los servicios de emergencia💪🚒 #INFOCAM @gobjccm pic.twitter.com/3uO7CRQygE — UME (@UMEgob) July 19, 2026

Deși nu a făcut victime, acest incendiu forestier, calificat drept „dificil” de către președintele regiunii Castilia-La Mancha, Emiliano García-Page, a izbucnit în zona forestieră și montană din Guadalajara, în special în parcul natural Sierra Norte, care adăpostește specii amenințate cu dispariția, precum vulturi, lupi și fluturi.

Incendiu uriaș și lângă Zaragoza

Acesta se adaugă celui care a izbucnit miercuri în apropiere de Zaragoza, în nord-est, care, de asemenea, nu a provocat victime.

„După câteva zile extrem de grele”, acest incendiu „înregistrează în sfârșit o evoluție clar favorabilă”, s-a bucurat duminică dimineață Jorge Azcón, președintele regional al Aragonului, pe platforma X, precizând că au ars aproximativ 15.000 de hectare.

🔥 Massive wildfire destroys roughly 12,000 hectares in northeastern Spain's Zaragoza province, marking country's largest blaze this year



📹 Footage shows scale of destruction as hundreds of emergency personnel battle flames pic.twitter.com/LVL505ruTF — Anadolu English (@anadoluagency) July 19, 2026

Evoluția acestor două incendii este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Spania se pregătește să înfrunte a treia val de căldură începând de marți, cu temperaturi care vor depăși 40 °C în mare parte a țării.

Căldura ar trebui să se intensifice până joi, zi care, conform previziunilor agenției meteorologice, ar putea marca apogeul acestui episod, cu temperaturi care ar putea depăși 45 de grade în anumite zone izolate.

Spania tocmai a trecut prin unul dintre cele mai mortale incendii din istoria sa recentă, un incendiu forestier care a izbucnit în Andaluzia (sud) pe 9 iulie, provocând 13 morți și devastând 7.000 de hectare.

Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice provocate de om sporesc durata, intensitatea și frecvența valurilor de căldură, care usucă vegetația și cresc riscul de incendii forestiere.