Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea

Ucraina a lovit un petrolier în largul coastelor de sud ale Rusiei marți seară, declanșând un incendiu imens și un nor de fum negru care a acoperit o parte din orașul stațiune Soci, scrie AFP.



Ambele tabere vizează intens navigația comercială din Marea Neagră de la începutul conflictului în 2022. În ultimele zile, Rusia a lovit nave cargou cu cereale care transportau mărfuri ucrainene în apropierea coastelor României, stat membru UE.



Ministerul rus al Transporturilor a declarat că un petrolier sub pavilion liberian a fost atacat de „drone navale” și că „petrolul brut arde în aer liber în apele Mării Negre”, notează Agerpres.



Din cauza intensității incendiului, pompierii nu au putut interveni, însă un echipaj de 23 de personae, toți cetățeni indieni, a fost salvat, a adăugat ministerul.



Videoclipuri și fotografii larg difuzate pe rețelele de socializare din Soci, un oraș stațiune foarte popular, cu aproape 500.000 de locuitori, au arătat flăcări portocalii puternice pe mare și o coloană groasă de fum negru care se ridică spre cer.

Ještě, že máme víčka připevněný k láhvi. https://t.co/h2kwuyNLFN — Romana Konečná ❤️🇨🇿❤️ 😄🇺🇦🚀 (@konecnar) October 6, 2026

Accesul pe faleză și plaje, înterzis

Accesul pe faleză și la plaje a fost restricționat, a indicat primarul orașului pe rețelele de socializare.



Kievul spune că atacurile sale asupra infrastructurii petroliere a Rusiei constituie un răspuns corect la bombardamentele nocturne efectuate de Moscova împotriva orașelor și localităților ucrainene.



Ambele tabere au promis să intensifice atacurile în ultimele săptămâni. Rusia a început să bombardeze poduri cheie din Kiev și să lovească inima capitalei ucrainene cu atacuri de drone în timpul zilei, o nouă tactică ce a paralizat orașul.



Atacurile ucrainene anterioare asupra siturilor petroliere din sudul Rusiei au dus la formarea de pete de petrol, la închiderea plajelor și la ploi negre toxice care au căzut la sol.