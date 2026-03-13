Încep simulările examenelor naționale. De ce contează și ce e de făcut în caz de notă mică

Simularea îi ajută să se familiarizeze cu atmosfera de examen: programul, regulile, timpul limitat și modul de redactare a lucrării. FOTO: Shutterstock

Elevii din clasele a VIII-a și cei din clasele a XII-a participă, în următoarele două săptămâni, la simulările examenelor naționale, menite să arate cât de pregătiți sunt, în acest moment, pentru testările din vară și să-i familiarizeze cu condițiile de examen. Aceste testări sunt un indicator valoros pentru elevi: le arată ce mai au de consolidat înainte de examenul final.

Dincolo de emoțiile testării, familiile se confruntă în această perioadă cu o altă provocare: sindicatele amenință că testările vor fi boicotate în unele școli, pe fondul nemulțumirilor din sistem.

Simulările sunt organizate anual de Ministerul Educației și au rolul de a reproduce cât mai fidel condițiile examenelor naționale reale. Elevii primesc subiecte concepute după aceeași structură și au aceleași reguli de desfășurare ca la examenul final.

Rezultatele nu sunt trecute automat în catalog, însă oferă un feedback important despre nivelul de pregătire și despre eventualele lacune în învățare. După comunicarea rezultatelor, profesorii discută în clasă subiectele și greșelile frecvente. În multe școli se fac analize detaliate ale rezultatelor pentru a decide ce capitole trebuie reluate.

Un alt rol important al acestor testări este antrenarea elevilor pentru presiunea examenului. Pentru mulți copii, prima confruntare cu un examen important poate fi stresantă. Simularea îi ajută să se familiarizeze cu atmosfera de examen: programul, regulile, timpul limitat și modul de redactare a lucrării.

În 2026, aceste testări vor începe la mijlocul lunii martie, cu simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a. Calendarul oficial a fost stabilit de Ministerul Educației prin ordin de ministru și publicat pe site-ul instituției. În anul școlar 2025–2026, testările au loc în două etape: mai întâi pentru elevii de gimnaziu, apoi pentru liceeni.

