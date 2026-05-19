Începe Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a. Elevii dau azi proba la Limbă și comunicare

Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a începe marți, 19 mai, cu proba la Limbă și comunicare, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației. Elevii vor susține apoi proba la Matematică și Științe ale naturii, iar fiecare test durează 60 de minute.

Rezultatele de la Evaluarea Națională clasa a IV-a 2026 nu se afișează public și vor fi incluse în portofoliul educațional al elevului.

Evaluarea Națională pentru clasa a IV-a 2026 este organizată de Ministerul Educației și are rolul de a verifica nivelul competențelor dobândite de elevi până la finalul ciclului primar. Testările se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri.

Fiecare probă durează 60 de minute, iar rezultatele nu se afișează public și sunt incluse în portofoliul educațional al elevului.

Calendar Evaluarea Națională 2026 – clasa a IV-a

Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, probele pentru Evaluarea Națională clasa a IV-a 2026 au loc astfel:

19 mai 2026 – Limbă și comunicare

– Limbă și comunicare 20 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii

– Matematică și Științe ale naturii 21 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba maternă

Cum se desfășoară Evaluarea Națională la clasa a IV-a

Testările au loc, de regulă, în sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Subiectele sunt distribuite de Ministerul Educației, iar lucrările sunt evaluate în cadrul fiecărei școli.

Evaluarea este realizată de două cadre didactice, dintre care unul poate fi învățătorul de la clasă. Rezultatele sunt analizate la nivelul școlii pentru a identifica eventualele dificultăți de învățare și pentru realizarea planurilor individualizate.

Rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională de clasa a IV-a nu sunt afișate public și nu se trec automat în catalog.

Potrivit metodologiei, punctajele sunt incluse în portofoliul educațional al elevului. La solicitarea scrisă a părinților, rezultatele pot fi transformate în calificative și trecute în catalog.