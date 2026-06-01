Începe golirea Lacului Herăstrău pentru consolidarea malurilor. Rațele vor fi relocate

Primăria Capitalei anunță că, începând de marți, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti va scoate apa din Lacul Herăstrău pentru consolidarea malurilor.

„Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă. Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac”, se spune într-o postare pe pagina de Facebook a municipalității.

După secarea lacului, urmează lucrările de punere în siguranță a malurilor care sunt deja surpate pe unele porțiuni.

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a afirmat primarul Ciprian Ciucu.

Un proiect în trei faze

Lucrările au fost anunțate încă din 19 mai, când costul a fost estimat la 45.000.000 de lei, iar durata lucrărilor la 13 luni.

„În curând, ne apucăm de lucru la Parcul Herăstrău! Vrem să-i redăm farmecul, să-l amenajăm cu sens, coerent, elegant. Dar să fie și sigur. În 2-3 săptămâni, golim lacul de apă și ne apucăm de apărările de mal. Concomitent, vom face expertize pentru a stabili soluții tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere”, anunța Primăria Capitalei pe pagina de Facebook.

Proiectul de consolidare a malurilor lacului se oprește însă la zona cu terase, de la Șoseaua Nordului. Ca să poată reabilita malul lacului în zona respectivă, terasele ar trebui demolate/demontate fiindcă sunt pe pontoanele de pe mal.

„Vreau să spun încă de pe acum un lucru, să rămână, și să nu mi se atribuie mie lucruri mai târziu: am semnat (după ce am deblocat) autorizația de construire pentru punerea în siguranță a malurilor lacului, dar – și aici vă rog rețineți – proiectul tehnic nu acoperă, se oprește la zona teraselor cu cântec. Proiectul a fost comandat cu mai mulți ani în urmă, am avut de ales între a-l semna așa cum mi-a parvenit, cu toate avizele luate, inclusiv de la Apele Române (mare lucru), și de a-l relua de la zero”,a anunțat primarul Ciprian Ciucu, încă din aprilie, pe pagina de Facebook.

Primarul spune că proiectul a fost împărțit în mai multe faze, iar pentru zona cu terasele se va face o expertiză și va contracta și aici proiectarea. În prima fază, se va lua un metru din luciul apei, pentru a putea lărgi aleile din jur, și se va curăța și fundul lacului. Faza a doua include partea de terase. A treia fază include debarcaderul.

Cel mai mare parc din București

Parcul Herăstrău – cel mai mare parc din București – este compus din trei parcuri, care în total au aproape 130 de hectare. Este vorba despre Herăstrăul vechi, aflat între bulevardul Prezan Constantin, bd. Aviatorilor, Șos. Nordului, str. Elena Vacarescu, Șos. Bucuresti-Ploiești și Șos. Kisellef. A fost înființat în 1938 și inaugurat de Regele Carol al II-lea. Suprafata: 52,5 hectare. Miorița este bucata dinspre fântâna Miorița și DN1 și are o suprafață de 25,5 hectare. Herăstrăul Nou, aflat la Șoseaua Nordului, a fost înființat în anul 1951 și are o suprafață de 51,9 hectare.