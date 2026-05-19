Lacul Herăstrău va fi golit în iunie, pentru lucrări de reabilitare a malurilor / De ce e ocolită zona teraselor

Lacul Herăstrău va fi golit în următoarele două-trei săptămâni și vor începe lucrările de consolidare a malurilor, a anunțat Primăria Capitalei. Lucrările costă în total, 45 milioane lei și vor dura 13 luni, pentru anul acesta fiind prevăzuți 15 milioane lei.

„În curând, ne apucăm de lucru la Parcul Herăstrău! Vrem să-i redăm farmecul, să-l amenajăm cu sens, coerent, elegant. Dar să fie și sigur. În 2-3 săptămâni, golim lacul de apă și ne apucăm de apărările de mal. Concomitent, vom face expertize pentru a stabili soluții tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere”, a anunțat Primăria Capitalei pe pagina de Facebook.

De ce proiectul „se oprește la zona teraselor cu cântec”

Proiectul de consolidare a malurilor lacului se oprește însă la zona cu terase, de la Șoseaua Nordului. Ca să poată reabilita malul lacului în zona respectivă, terasele ar trebui demolate/demontate fiindcă sunt pe pontoanele de pe mal.

„Vreau să spun încă de pe acum un lucru, să rămână, și să nu mi se atribuie mie lucruri mai târziu: am semnat (după ce am deblocat) autorizația de construire pentru punerea în siguranță a malurilor lacului, dar – și aici vă rog rețineți – proiectul tehnic nu acoperă, se oprește la zona teraselor cu cântec. Proiectul a fost comandat cu mai mulți ani în urmă, am avut de ales între a-l semna așa cum mi-a parvenit, cu toate avizele luate, incluisv de la Apele Române (mare lucru), și de a-l relua de la zero”, a anunțat primarul Ciprian Ciucu, încă din aprilie, e pagina de Facebook, în luna aprilie.

Cele 3 faze ale proiectului

Primarul spune că proiectul a fost împărțit în mai multe faze, iar pentru zona cu terasele se va face o expertiză și va contracta și aici proiectarea. În prima fază, se va lua un metru din luciul apei, pentru a putea lărgi aleile din jur, și se va curăța și fundul lacului. Faza a doua include partea de terase. A treia fază include debarcaderul.

„Am decis că îl vom trata pe faze: acesta este faza I și va fi executată anul acesta. Pentru faza II, cea cu terasele, voi cere ALPAB o expertiză și să contracteze și aici proiectare, nu ne putem juca cu siguranța malurilor, ați văzut în ce hal sunt. E posibil ca fosta conducere a ALPAB să fi proiectat punerea în siguranță a malurilor fără acea zonă pentru a nu bloca întregul proiect în multele litigii”, a mai scris Ciucu, pe pagina de Facebook, în aprilie.

Pe 9 mai, în cadrul unei dezbateri organizate pe situația din Parcul Herăstrău, Ciprian Ciucu a subliniat că este puțin mai dificil pentru Primăria Capitalei să închidă anumite terase din parc, pentru că unele pot fi pe teren privat.

„În ceea ce privește terasele, problema e că autorizațiile sunt date de primariile de Sector. Aici, din păcate, chiar dacă îi retragi autorizația, te poate da în judecată. Unele sunt pe spații private, altele pe spațiu public, trebuie să fac o analiză, să vedem ce putem face”, a spus edilul Capitalei.

„Când mă duc în Parcul Herăstrău, vă spun sincer că îmi e rușine”

Pentru restul parcului, municipalitate va realiza un plan de management și un masterplan.

„Pe baza lor, vom stabili cum vor fi aleile, mobilierul urban, băncile, coșurile de gunoi, chioșcurile, cum să arate locurile de joacă, stâlpii de iluminat, ce arbori sunt uscați și cu ce îi înlocuim, ce vegetație se pretează pe fiecare zonă”, a mai anunțat municipalitatea.

Primarul Ciprian Ciucu spune că îi este rușine de cum arată parcul în prezent.

„Acum, când mă duc în Parcul Herăstrău, vă spun sincer că îmi e rușine. Și vreau să arate un pic mai bine. În următoarele 3-4 luni vrem să avem gata masterplanul și să știm ce avem de făcut, să putem să ne apucăm de treabă. Din toamna asta, pe termen scurt, putem să intervenim. Ne gândim să amplasăm și o statuie a regelui Mihai I”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Masterplanul, cu planul de management al parcului, vor sta la baza elaborării și finalizării Planului Urbanistic Zonal pentru parc.

Paragina din Herăstrău și terasele de fițe

Sute de copaci uscați, alei stricate, fântâni arteziene goale, bănci rupte, locuri de joacă deteriorate și construcții abandonate. Aceasta este imaginea din ultimii ani a parcului Herăstrău. Singurele care au prosperat sunt terasele și restaurantele.

De ani de zile, Primăria Capitalei nu a făcut nicio investiție majoră în acest parc, fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, motivând că nu au fost bani.

În Parcul Herăstrău, monument istoric, sunt peste 50 de terase și restaurante, a dezvăluit o investigație realizată de HotNews în 2021.

Șapte construcții din parc au fost vândute de Primăria Sectorului 1 în baza unei legi din 2002 – iar terenul de sub ele și din jur a fost concesionat de Primăria Sectorului 1 fără acordul Primăriei Capitalei, deci fără respectarea legii, după cum se arată într-un răspuns transmis de instituție la solicitarea HotNews, în 2021.

Pentru restul, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, administratorul parcului, a încheiat 44 de contracte de închiriere și asociere în participațiune 1997-2019, cele mai lungi contracte expirând în 2039.

Majoritatea teraselor de pe pontoanele de pe malul lacului Herăstrău au fost amenajate fără autorizație de construire, deci cu nerespectarea legii, deși parcul este monument istoric, arată un raport al corpului de control al fostului primar Gabriela Firea, realizat în 2017 și obținut de HotNews.

Cel mai mare parc din București

Parcul Herăstrău – cel mai mare parc din București – este compus din trei parcuri, care în total au aproape 130 de hectare. Este vorba despre Herăstrăul vechi, aflat între bulevardul Prezan Constantin, bd. Aviatorilor, Șos. Nordului, str. Elena Vacarescu, Șos. Bucuresti-Ploiești și Șos. Kisellef. A fost înființat în 1938 și inaugurat de Regele Carol al II-lea. Suprafata: 52,5 hectare. Miorița este bucata dinspre fântâna Miorița și DN1 și are o suprafață de 25,5 hectare. Herăstrăul Nou, aflat la Șoseaua Nordului, a fost înființat în anul 1951 și are o suprafață de 51,9 hectare.