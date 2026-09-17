Începe un nou sezon Art Safari New Museum! Brâncuși și muzele sale, Pop Art – Warhol, Lichtenstein, Basquiat, Război și pace, Fjord, fotografii de Cristian Mungiu

Cel mai iubit eveniment dedicat artei din România își redeschide porțile începând de vineri, 18 septembrie, în str. Amzei, nr. 13 din Capitală. Noul sezon prezintă o expoziție despre Brâncuși și muzele care i-au influențat creația, curatoriată de Doina Lemny; o expoziție despre curentul Pop Art, curatoriată de Alexandre Eram, cu icons ale acestei mișcări, de la Warhol la Basquiat; o expoziție despre război și pace, semnată de Dragoș Vărșăndan – două fețe ale aceleiași istorii și importante lucrări de Grigorescu, Aman, Luchian; fotografii de Cristian Mungiu din perioada de documentare pentru Fjord, filmul care are șansa de a aduce României primul Oscar, precum și o serie de alte expoziții temporare. Noua ediție poate fi vizitată până pe 20 decembrie.

„Începem toamna cu un sezon bogat, în care Brâncuși și muzele sale se întâlnesc cu marile nume ale Pop Art-ului, cu istoria spusă prin artă în Război și pace și cu privirea intimă a lui Cristian Mungiu asupra lumii, în expoziția de fotografie Fjord. Este genul de program pentru care merită să vii la Amzei 13 de mai multe ori într-un singur sezon”, declară Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari New Museum.

Iată programul expozițional complet al sezonului 19:

Pavilionul Muzeal: Brâncuși și muzele sale (18 sept.- 20 dec. 2026)

Peste 200 de lucrări, dintre care 100 semnate de Brâncuși – filme, fotografii, scrisori, desene niciodată expuse în România și trei sculpturi excepționale – spun povestea legăturii dintre artist și femeile care i-au marcat una dintre cele mai fertile perioade de creație.

Printre muzele evocate se numără baroana Renée Irana Frachon (modelul Muzei adormite), Margit Pogany (modelul Drei Pogany), Lizica și Irina Codreanu, artista și scriitoarea Nancy Cunard, poeta Mina Loy, dansatoarele Marthe Lebherz, Florence Meyer, Marina Saliapin, precum și ultima parteneră a artistului, pianista britanică Vera Moore.

Ansamblul e completat de corespondențe, afișe, documente personale și obiecte care le-au aparținut acestor femei (rochii, bijuterii), unele provenind din colecții importante precum Victoria & Albert Museum din Londra sau Nouveau Musée National de Monaco.

În premieră mondială, se prezintă cu această ocazie un ansamblu inedit de 40 de fotografii de Brâncuși, aflat în colecția Universității de Arte din Cluj, care celebrează 100 de ani de la înființare expus în premieră mondială. Este cel mai valoros fond, după cel deținut de Centre Pompidou de la Paris.

Curator Doina Lemny | Scenografie Cosmin Florea | Coordonatori Alexandra Marin și Maria Munteanu, asistate de Ioana Mușețeanu | Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii | Susținut de Institutul Cultural Român | Parteneri NEPI Rockcastle, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, Transelectrica

Pavilionul Internațional: Pop Art. Lumea în culori (18 sept.- 20 dec. 2026)

De la „Fabrica” lui Andy Warhol până la benzile desenate ale lui Roy Lichtenstein și vocile puternice ale lui Keith Haring și Jean-Michel Basquiat, expoziția reconstituie șase decenii de artă și cultură vizuală Pop, din America postbelică până la rezonanțele ei globale de astăzi. Un loc aparte în cadrul expoziției este ocupat de povestea galeristei de origine română Ileana Sonnabend, o figură-cheie în promovarea artei americane a secolului XX.

Expoziție realizată în parteneriat cu Lidl România

Curator Alexandre Eram | Arhitectură expozițională Diana Nicolaie | Coordonator Maria Ionescu | Cu sprijinul The Getty Research Institute, De’Longhi România, Honor, Epson, Rova

Expoziție prezentată în cadrul programului Freedom 250 derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București

Pavilionul Istoric: Război și pace (18 sept.- 20 dec. 2026)

Expoziția realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României propune un eseu vizual despre modul în care violența a fost, de-a lungul secolelor, învestită cu sens și glorie, în timp ce pacea a rămas mereu o stare fragilă și trecătoare. Traseul pornește de la Columna lui Traian și ajunge, prin ororile Marelui Război și lupta de clasă a propagandei comuniste, la felul în care arta românească a consemnat starea permanentă de conflict – și rara ei excepție, pacea.

Expoziție de Dragoș Vărșăndan | Scenografie Diana Nicolaie | Consultant științific Cornel Ilie | Coordonator Monica Dumitru

Expoziție realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național de Artă al României, Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naționale ale României, Institutul de Istoria Artei, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Național Brukenthal, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Național al Unirii de la Alba Iulia, Muzeul Național Cotroceni, Muzeul de Artă Brașov, Complexul Muzeal Arad, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Agenţia Naţională de Presă Agerpres, Colecția Alex Gâlmeanu / Muzeul de Fotografie

Pavilionul expozițiilor temporare: Cristian Mungiu. Fjord, fotografii (18 sept. – 1 nov. 2026)

Dincolo de marele ecran, universul lui Cristian Mungiu se dezvăluie printr-o serie de fotografii realizate în perioada de documentare pentru filmul Fjord, distins cu premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes. Fotografiile ilustrează momente de reflecție sau peisaje care l-au fermecat pe regizor și care au însoțit procesul său de creație, alcătuind un film personal, intim, construit din priviri, întâlniri și amintiri. Expoziția invită publicul să descopere culisele unui proces creativ și să privească lumea prin ochii celui care a scris istorie în cinematografia românească.

„Pregătirea filmelor este pentru mine perioada cea mai fericită din tot procesul de fabricație. Atunci îmi este permis să colind locuri minunate și să intru în vorbă din senin cu tot felul de oameni cu pretenția că muncesc. Fotografiez mult în acele perioade, nu doar pentru filmul care va ajunge pe ecrane, ci și pentru cel mai minunat film, al vieții mele făcînd filme.

Reușesc prea puțin să vi-l povestesc cum se cuvine pe acela, însă încep deocamdată cu aceste fotografii făcute în perioada documentării noastre pentru Fjord”, spune Cristian Mungiu.

Fjord este calificat și candidează la toate categoriile la premiile Academiei Americane de Film. Este pentru prima dată când România are o șansă reală de a fi nominalizată și de a câștiga un Oscar. Publicul poate susține campania de promovare a filmului, inclusiv prin achiziționarea fotografiilor expuse. Detalii pe pagina de Instagram a filmului, @fjordthefilm.

Arhitectură expozițională Diana Nicolaie | Coordonator Maria Ionescu

Pavilionul Interactiv: Noua climă. Suntem pregătiți? (18 sept.- 20 dec. 2026)

Canicula, inundațiile, seceta sau grindina nu mai sunt fenomene excepționale, ci riscuri cu care învățăm, tot mai des, să conviețuim. Printr-un parcurs de experiențe interactive și simulări inspirate din situații reale, vizitatorii își testează practic gradul de pregătire în fața fenomenelor extreme.

Arhitectură expoziție Zeppelin Design | Coordonatori David Simula, Monica Dumitru, Ioana Ciocoiu | Consultant științific prof. univ. dr. habil. Sorin Cheval | powered by Fundația OMNIASIG

Pavilionul expozițiilor temporare: Arta de a trăi prânzul (18 sept.- 18 oct. 2026)

Ce spune pauza de prânz despre felul în care trăim? Expoziția explorează paradoxurile vieții moderne și transformă un gest cotidian într-o reflecție despre timp, muncă și bucuria de a trăi.

Pornind de la misiunea Edenred de a susține pauza de prânz, proiectul devine o platformă de conștientizare culturală asupra felului în care ne raportăm la ritmul vieții și la micile momente de respiro. Prin instalațiile realizate în cele două spații, vizitatorii sunt invitați într-un „Lunch Safari”, o expediție prin obiceiurile și contradicțiile românilor în raport cu timpul, munca și mâncarea.

Scenografie Diana Nicolaie | Coordonator Ioana Ciocoiu, asistată de Andreea Busuioc | Partener Edenred

Pavilionul expozițiilor temporare: Anatomia unui zâmbet (18 sept. – 18 oct. 2026)

Expoziția propune o întâlnire inedită între știință și expresia artistică.

Prin viziunea artistelor Christina One și Felicia Simion, expoziția explorează zâmbetul în straturile sale fundamentale. Lucrările expuse surprind stări interioare, ezitări și momente de bucurie curată, aducând la lumină poveștile din spatele fiecărui chip.

Expoziție realizată în parteneriat cu parodontax.

Concept expozițional Diana Nicolaie | Partener parodontax

Pavilionul expozițiilor temporare: Postwater. Obiecte care au trăit o altă viață pe mare (18 sept. – 18 oct. 2026)

O expoziție senzorială despre obiecte care au trăit o altă viață pe mare. Fragmente de fibră de sticlă recuperate din ambarcațiuni vechi, purtând urmele timpului, ale apei și ale funcției lor originare, părăsesc contextul naval pentru a fi reinterpretate ca piese de mobilier și iluminat unicat, de colecție.

La granița dintre obiect funcțional, sculptură și contemplație, Daniel Ștefăniță creează și realizează obiecte recontextualizate, ce primesc o nouă identitate și o nouă viață. Imperfectiunea, patina și transparența materialului sunt celebrate, devenind parte din expresia și unicitatea fiecărei lucrări.

Expoziția propune o experiență senzorială ce evocă subtil universul originar al materiei și îl transpune într-un spațiu al designului contemporan.

Design expozițional Miruna Darie, Diana Nicolaie

Expoziție realizată în parteneriat cu Aire Space Gallery

Tururi ghidate și experiențe pentru publicul larg

Expozițiile pot fi explorate și în cadrul tururilor ghidate. În primul weekend după deschidere, 19-20 septembrie, vor avea loc mai multe tururi ghidate susținute de Doina Lemny, în expoziția „Brâncuși și muzele sale”. Detalii și bilete sunt disponibile aici. De asemenea, vineri, 18 septembrie, de la ora 19:00, va avea loc și o conferință susținută de Doina Lemny despre povestea muzelor lui Brâncuși. Detalii și bilete sunt disponibile aici.

Odată cu noua ediție debutează și sezonul de evenimente speciale – Brunch at the Museum, The Art of Yoga, ateliere de artă – Art, Bubbles & Desserts, care îmbină arta cu momente de relaxare și experiențe memorabile. Mai multe detalii sunt disponibile pe artsafari.ro.

Despre Art Safari New Museum

Art Safari New Museum, proiect cultural național strategic, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan și este organizat de Centrul Cultural Art Society, fundație de utilitate publică, realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Art Safari New Museum este susținut de Banca Transilvania, Fundația Omniasig, Lidl, Voxility, Glo HILO, NEPI Rockcastle, Mastercard, Regina Maria, De’Longhi, Porsche, Catena, Peroni, CPI Property Group, Edenred, Brâncoveanu, parodontax, Transelectrica, Carpet and More, Honor, Epson, Rova, Policolor și alții și este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Având o puternică latură educațională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi metroul bucureștean. În cele 18 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

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