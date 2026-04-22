Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată, în fața copiilor. Decizia instanței este definitivă

Bărbatul care și-a ucis concubina însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat definitiv, miercuri, la închisoare pe viață, conform Agerpres.

Curtea de Apel Ploiești a admis apelul declarat de inculpat față de decizia Tribunalului Prahova, pe care a desființat-o în parte, stabilind că se deduce din pedeapsă perioada reținerii și a arestării preventive de la data de 16.06.2025 la zi, restul dispozițiilor fiind menținute.

Decizia este definitivă.

În luna februarie, Tribunalul Prahova l-a condamnat pe inculpat la închisoare pe viață pentru omor calificat asupra unui membru de familie.

Fapta s-a petrecut în iunie 2025 în localitatea prahoveană Lipănești, tânăra în vârstă de 22 de ani, care era însărcinată și care se afla la părinții ei, refuzând să se mai întoarcă la concubinul ei care insista în acest sens.

Conform deciziei Tribunalului Prahova, inculpatul este obligat la plata a 620.000 de euro cu titlul de daune morale către părțile civile din dosar.

Tânăra de 22 de ani din Lipănești care a fost ucisă cu toporul de către concubinul său nu a solicitat niciodată ordin de protecție, la 112 fiind primite mai multe apeluri în urma unor conflicte verbale iscate între cei doi, a informat, la acel moment, Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.

Crima a fost comisă pe stradă, în prezența copiilor și a mamei sale, fiind surprinsă de o camera de supraveghere din zonă.

Anchetă internă la IJP Prahova

„În cadrul audierii din data de 16.06.2025 a mamei victimei, aceasta a declarat, în scris, în fața procurorului, faptul că între victimă și bărbat au existat unele conflicte, dar nu le-au reclamat la poliție, pentru că de fiecare dată se împăcau”, preciza IJP.

De asemenea, în urma verificărilor s-a mai stabilit și faptul că, de-a lungul anilor, au fost înregistrate apeluri la 112 cu privire la conflicte verbale dintre victimă și agresor sau agresor și familia fetei.

„În luna septembrie a anului 2022, mama tinerei a sesizat polițiștii, prin apel 112, despre faptul că are un conflict verbal, cu ginerele său (autorul omorului). În cadrul intervenției, s-a stabilit că între cei doi a existat un conflict verbal, fiind sancționați, conform Legii nr. 61/1991, atât bănuitul, cât și apelanta, pentru adresarea de cuvinte și expresii jignitoare. În cursul lunii iulie a anului 2024, tânăra în cauză a sesizat faptul că atât ea, cât și fratele acesteia ar avea un conflict verbal cu bărbatul în cauză (autorul omorului). În cadrul intervenției polițiștilor, nu au fost sesizate fapte de natură penală. La data de 13 septembrie 2024, au existat două apeluri prin 112, prin care tânăra (victima) sesiza faptul că ar fi fost amenințată de un vecin. În cadrul intervenției polițiștilor, s-a stabilit că, în fapt, aceasta avea un conflict verbal cu concubinul său, nicidecum cu un vecin, așa cum a sesizat prin 112. În urma celui de-al doilea apel, din data respectivă, bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional, conform Legii nr. 61/1991 și transportat la o unitate medicală de specialitate”, arăta atunci sursa citată.

Totodată, IJP a punctat că în niciuna dintre situațiile în care s-a sesizat faptul că tânăra are un conflict verbal cu concubinul, aceasta nu a reclamat fapte penale în fața polițiștilor, declarând, în cadrul intervențiilor, că au existat doar jigniri adresate reciproc.

Nici la data de 16 iunie 2025, când a avut loc crima, nu au fost înregistrate sesizări directe sau apeluri la 112 de la cei în cauză, așa cum s-a afirmat în spațiul public, a transmis IJP Prahova.

În urma acestei crime, IJP Prahova a dispus efectuarea unei anchete interne.

„Am solicitat prin Serviciul de Ordine Publică și Biroul de Control Intern efectuarea de verificări interne cu privirea la respectarea procedurilor și ordinelor în vigoare pentru monitorizarea stărilor conflictuale și intervenția la sesizările de violență domestică de sub unitățile pe raza cărora a fost înregistrat respectivul eveniment. De asemenea, am solicitat identificarea tuturor sesizărilor referitoare la conflictul dintre persoanele implicate, stabilirea corectitudinii întocmirii documentelor și legalitatea măsurilor dispuse în cadrul acestora”, a declarat atunci, într-o conferință de presă, comisarul șef de poliție Ginel Preda.

