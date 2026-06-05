Incident grav la metrou, unde un tren a rămas blocat în tunel

Un tren de metrou a rămas blocat în tunel timp de aproximativ o jumătate de oră, vineri, după ce un călător a smuls o bucată dintr-o schelă și a aruncat-o pe șine, între stațiile de metrou Aurel Vlaicu și Aviatorilor, scrie Club Feroviar.

Incidentul a avut loc pe Magistrala 2, Tudor Arghezi – Pipera, unde o bucată de schelă a ajuns pe calea de rulare. Un tren de metrou cu pasageri a rămas blocat în tunel aproximativ jumătate de oră. Ulterior, circulația trenurilor a fost reorganizată în sistem pendulă între cele două stații de metrou, scrie Club Feroviar.

Conform Metrorex, bucata de schelă a fost smulsă și aruncată pe șine de către un călător.

„Metrorex informează că, astăzi, la ora 15:40, în stația Aviatorilor, linia 2, la nivelul peronului, un călător a smuls o bucată de schelă aflată pe peron și a aruncat-o în calea de rulare. Personalul Metrorex, împreună cu reprezentanții Poliției, se află la fața locului pentru identificarea persoanei responsabile și clarificarea circumstanțelor producerii incidentului. La acest moment, circulația trenurilor se desfășoară în condiții normale”, a declarat pentru Club Ferviar directorul general al Matrorex, Mariana Miclăuș.