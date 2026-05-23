Incident în debutul concertului lui Max Korzh pe Arena Națională. Au intervenit pompierii

Peste 42.000 de oameni pareticipă sâmbătă seara pe Arena Națională la concertul rapperului belarus Max Korzh. În debutul spectacolului un moment pirotehnic a dat de cap pompierilor prezenți pe stadion.

„În urma momentului pirotehnic pregatit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului. Flacara a fost stinsă cu stingatoare de pompierii ISUBIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfașurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU București – Ilfov, Daniel Vasile.

Totodată echipajele medicale angrenate în misiune la stadionul National Arena au gestionat 15 cazuri medicale până la ora 20:00.

„În niciuna dintre situații nu a fost necesar transportul la spital pentru vreo persoana. Cele mai multe intervenții au fost pentru lipotimie, excoriație și acuze la nivelul membrelor inferioare. În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD și de intervenție pentru stingere, în zonele de acces/evacuare, scenă și sectoarele de tribune“, au transmis autoritățile.

42.000 de oameni pe Arena Națională la concertul lui Max Korzh

Purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi, a declarat sâmbătă că fani din peste 50 de țări sunt așteptați la concert, iar autoritățile au luat toate măsurile de securitate în jurul stadionului.

„Arena Națională va primi peste 42.000 de participanți la concertul artistului Max Korzh. Structurile MAI au dispus măsuri integrate de ordine publică pentru asigurarea condițiilor de siguranță a tuturor participanților”.

„Specificitatea acestui eveniment constă în caracterul său internațional, fiind prezenți participanți din peste 50 de state. Jandarmeria și Poliția au organizat acțiuni preventive încă de zilele trecute, în cele mai importante puncte din Capitală. Au fost realizate materiale informative cu recomandări în mai multe limbi, postate pe canalele instituționale”, a explicat Ana Maria Burchi înainte de începerea concertului.

La fața locului, sunt prezente echipaje ecvestre ale Jandarmeriei pentru intervenție, dar și câini specializați în detectarea materialelor explozive și a substanțelor interzise.

De asemenea, la punctele de control-acces au fost amplasate echipamente tehnice pentru identificarea și scanarea datelor biometrice.

În plus, drone și un elicopter vor monitoriza din aer punctele de acces.