Incident jenant pentru CIA. Doi agenți au murit în Mexic în timpul unei misiuni fără autorizarea autorităților din țara vecină

Claudia Sheinbaum Pardo, președinta Mexicului, în timpul unei conferințe de informare la Palatul Național, 3 martie 2025, în Mexico City, Mexic. FOTO: Luis Barron / Zuma Press / Profimedia

Ministerul mexican de Interne a anunțat că doi cetățeni americani care au murit într-un accident rutier, agenți CIA potrivit presei americane, nu aveau autorizație să acționeze pe teritoriul mexican, informează AFP.

Potrivit autorităților din Ciudad de Mexico, unul dintre defuncți intrase în Mexic ca turist, iar celălalt cu un pașaport diplomatic. Ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, susține că este vorba de doi angajați ai ambasadei.

Postul CBS și alte publicații americane susțin că cei doi erau agenți CIA. Autoritățile mexicane au precizat că președintele Claudia Sheinbaum „nu a fost informată că agenți străini operau” în Mexic.

„Niciunul dintre agenții ameriani nu dispunea de acreditare specială care să le permită să acționeze pe teritoriul național”, a subliniat Ministerul de Interne mexican.

Explicații contradictorii ale procurorului din Chihuahua

Moartea celor doi americani și a altor doi funcționari mexicani într-un accident rutier în nordul Mexicului, la întoarcerea dintr-o amplă operațiune contra traficului de droguri, a fost anunțată duminica trecută de către procurori.

Ei participaseră la un raid asupra a șase laboratoare de droguri sintetice la Morelos, în statul Chihuahua, învecinat cu Statele Unite, raid care a avut loc la capătul unei anchete derulate de trei luni. Mașina lor, care făcea parte dintr-un convoi de cinci vehicule, a derapat și a plonjat într-o râpă.

Inițial, procurorul statului Chihuahua, César Jáuregui, a afirmat că soldați mexicani și membri ai Agenției de Investigații a statului se aflau în convoi, el explicând că agenții americani era „ofițeri instructori” care efectau sarcini de instruire.

Însă marți, Jáuregui a venit cu o nouă versiune. El a afirmat că americanii țineau un curs de utilizare a dronelor într-o localitate situată la aproximativ șase ore de condus cu mașina de locul în care operațiunea antidrog a avut loc.

Procurorul susține că agenții americani au cerut „să se deplaseze cu convoiul” grupului de polițiști ai statului care reveneua de la operațiunea antidrog.

Avertismentul Claudiei Sheinbaum

Tot marți, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că parchetul federal investighează eventuale încălcări ale securității naționale. „Orice activitate derulată de agențiile americane pe teritoriul nostru” trebuie să respecte legile mexicane în materie de securitate națională și să fie autorizată de guvernul federal, a spus Sheinbaum.

Sub presiunea administrației Trump, Mexicul a întărit în ultimele luni cooperare cu SUA în combaterea traficului de droguri și a extrădat zeci de narcotraficanți autorităților americane.

Pe de altă parte, președinta Sheinbaum nu agrează operațiunile comune și dorește să limiteze cooperarea la schimbul de informații.