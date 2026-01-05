VIDEO. Incident la casa lui JD Vance. O persoană a fost reținută

Polițiștii investighează un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din Ohio și au reținut o persoană, a relatat luni CNN, citat de Reuters.

O sursă anonimă din cadrul autorităților din SUA a declarat pentru postul american de televiziune că agenții nu cred că persoana respectivă a reușit să pătrundă în reședință.

Presa locală a relatat că cel puțin una din ferestrele casei a fost spartă. Fotografiile publicate de mass-media locale arată pagube, dar în acest moment nu este clar ce s-a întâmplat exact.

Autoritățile investighează dacă persoana suspectă îl viza pe Vance sau familia sa, a declarat pentru CNN un oficial al forțelor de ordine.

Conform CNN, Vance și familia sa nu se aflau la reședintă în acel moment.

Casa Albă nu a făcut declarații pentru moment privind aceste informații.