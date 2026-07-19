Incident la ceremonia de Ziua Aviației. Șeful Armatei ignoră netulburat momentul

Un incident a avut loc, duminică, în timpul ceremoniilor organizate în Capitală de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei Române, care însă îl ignoră și își continuă discursul.

În timp ce șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, susținea un discurs la Monumentul Eroilor Aerului (Statuia Aviatorilor) din București, un soldat de la Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” aflat în apropierea tribunei oficiale a fost pe punctul de a se prăbuși chiar lângă el, relatează Digi24.

Deși a văzut că militarului i s-a făcut rău și că alți ofițeri aleargă să-l ajute, șeful Armatei și-a continuat discursul ca și când nimic nu s-a întâmplat.

Militarul căuia i s-a făcut rău a fost ajutat, printre alții, de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care participa la evenimentul ocazionat de sărbătorirea Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României, notează Digi24.ro. Cu acest prilej, duminică au fost organizate în București ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane, survoluri ale aeronavelor militare și demonstrații aeriene.