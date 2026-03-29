Incidentul misterios care a dat NASA peste cap. Un astronaut a rămas mut în spațiu, iar doctorii nu găsesc cauza

Urgența medicală a astronautului veteran Michael Fincke la bordul ISS a ridicat un mare semn de întrebare privitor la viitoarele misiuni NASA spre Lună, notează Live Science.

Pe 7 ianaurie, astronautul NASA Michael Fincke, 59 de ani, care a determinat prima evacuare medicală a NASA de pe Stația Spațială Internațională (ISS), a avut o problemă medicală, pe care agenția americană nu a precizat-o.

La peste două luni de la incident, astronautul a dezvăluit că, în timp ce se afla pe ISS, el nu a mai putut vorbi.

Fincke, care a fost în spațiu de patru ori, a povestit pentru Associated Press că lua cina, după ce a făcut pregătiri pentru o ieșire în spațiu programată a doua zi, când a început să aibă probleme, potrivit The Independent

A spus că nu a simțit nicio durere, dar n-a putut scoate o vorbă, alarmându-și prin gesturi colegii de echipaj, care i-au alertat rapid pe medicii de pe Pământ.

„A fost complet neașteptat. S-a întâmplat uimitor de repede”, a declarat Mike Fincke.

Episodul, pe care l-a descris ca fiind izbitor, a durat aproximativ 20 de minute. Fincke a declarat că s-a simțit bine imediat după aceea și continuă să se simtă așa, nemaiavând ceva similar de atunci.

Reprezentanții NASA au decis atunci să-l aducă înainte de termen pe astronaut pe Pământ.

Medicii nu găsesc explicații

Medicii au exclus un atac de cord și au confirmat că nu s-a sufocat, dar toate celelalte cauze potențiale rămân în curs de investigare, existând o posibilă legătură cu cele 549 de zile petrecute în imponderabilitate. Era la cinci luni și jumătate de la ultima sa misiune pe stația spațială când s-a întâmplat incidentul.

„Colegii mei de echipaj au văzut cu siguranță că eram în primejdie”, a spus el, amintindu-și cum toți cei șase membri ai echipajului s-au adunat în jurul lui. „Toată lumea a fost pe punte în doar câteva secunde”.

Fincke a remarcat că aparatul cu ultrasunete al stației spațiale s-a dovedit a fi neprețuit în timpul situațiilor de urgență și că a fost supus unor teste ample de la întoarcerea sa pe Pământ. NASA analizează acum dosarele medicale ale altor astronauți pentru orice incidente comparabile în spațiu.

NASA se pregătește să trimită patru astronauți în jurul Lunii pentru misiunea Artemis II de 10 zile.

Agenția a reușit să-l aducă pe Fincke înapoi pe Pământ relativ repede de pe ISS. Dar s-ar putea ca acest lucru să nu fie posibil pentru misiunile lunare mai lungi pe care NASA le are în vedere în cadrul programului Artemis.

Pe măsură ce NASA lucrează la construirea unei prezențe umane durabile pe și în jurul Lunii – inclusiv planuri pentru o bază lunară de 20 de miliarde de dolari – incidente medicale inexplicabile precum cel al lui Fincke ar putea deveni mai greu de gestionat.