Probleme medicale pentru un astronaut de pe Stația Spațială Internațională, NASA analizează readucerea echipajului său pe Pământ

NASA ia în considerare o întoarcere anticipată a unui astronaut și a echipajului său de pe Stația Spațială Internațională (ISS) din cauza unei probleme medicale pe care agenția americană nu a precizat-o, transmite Reuters.

Informația a venit la câteva ore după ce NASA anulase o ieșire în spațiu ce era programată să aibă loc joi,

O purtătoare de cuvânt a NASA a declarat că astronautul, pe care nu l-a identificat din motive de confidențialitate medicală, se află într-o stare stabilă în laboratorul orbital.

„Desfășurarea în siguranță a misiunilor noastre este prioritatea noastră principală și evaluăm activ toate opțiunile, inclusiv posibilitatea încheierii anticipate a misiunii Crew-11”, a spus purtătoarea de cuvânt potrivit unui comunicat de presă.

Anterior, NASA anunțase că amână ieșirea în spațiu de joi 8 ianuarie,din afara Stației Spațiale Internaționale, precizând că „monitorizează o problemă medicală a unui membru al echipajului, care a apărut miercuri după-amiază la bordul complexului orbital” și că, „din motive de confidențialitate medicală, nu este oportun ca NASA să ofere mai multe detalii despre membrul echipajului.”

Întoarcerea echipajului Crew-11 format din patru persoane ar fi o consecință rară a unei probleme medicale la bordul ISS, unde astronauții stau de regulă în ture de șase până la opt luni.

Pe Stația Spațială există doar echipamente medicale de bază și medicamente pentru anumite tipuri de urgențe.

Astronauta Zena Cardman urma să facă prima sa ieșire în spațiu

Doi astronauți NASA — Mike Fincke și Zena Cardman — urmau să iasă joi din Stația Spațială Internaționale pentru a finaliza pregătirea unui canal de alimentare unde urmează să fie instalat un nou panou solar, notează CNN.

Aceasta ar fi fost prima ieșire în spațiu pentru Cardman, o geobiologă în vârstă de 38 de ani care a intrat în corpul de elită al astronauților în 2017.

Fincke, care este astronaut din 1996, a participat până acum la nouă ieșiri în spațiu.

NASA nu divulgă de obicei detalii despre problemele medicale care afectează astronauții. Informațiile despre impactul zborului spațial asupra corpului uman sau alte probleme medicale care apar în timpul misiunilor sunt, în general, făcute publice ca parte a unor studii și cercetări științifice mai ample, dar de obicei nu se precizează ce astronauți au fost afectați.