Încorsetată de „anvelopa financiară”, Elveția spune adio unor avioane de vânătoare F-35 pe care voia să le cumpere din SUA

Avioane F-35A Lightning II ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite aterizează la RAF Lakenheath, pentru exerciții de antrenament, în Regatul Unit, pe 11 septembrie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia

Elveția nu va putea achiziționa toate cele 36 de avioane de luptă americane F-35 prevăzute, din cauza costurilor suplimentare prezentate de Statele Unite, au anunțat vineri autoritățile federale de la Berna, potrivit AFP.

„Din cauza costurilor suplimentare previzibile, nu este posibil, din punct de vedere financiar, să menținem numărul prevăzut inițial de 36 (avioane) F-35A”, a indicat guvernul elvețian, într-un comunicat.

În consecință, guvernul a însărcinat Ministerul Apărării „să achiziționeze atâtea avioane F-35A câte permite anvelopa financiară votată de populația elvețiană, adică 6 miliarde de franci” (6,4 miliarde de euro actuali), menționează comunicatul.

Elvețienii au aprobat cu o foarte mică majoritate, de puțin peste 50%, o anvelopă de 6 miliarde de franci pentru dotarea țării cu o nouă flotă de avioane de luptă, actualele F/A-18 urmând să iasă din serviciu către anul 2030, notează Agerpres.

Atunci când a ales F-35, guvernul a afirmat că avionul american era de departe cel mai bun și la prețul cel mai avantajos dintre toți competitorii (Rafale, F/A-18 și Eurofighter), și a garantat că prețul de achiziție nu se va modifica, citând asigurări americane în acest sens.

Pe 25 iunie, însă, guvernul elvețian a anunțat că SUA invocă costuri suplimentare între 650 milioane și 1,3 miliarde de franci elvețieni, din cauza inflației, a evoluției prețurilor la materii prime și a altor factori.

„Discuțiile purtate în această vară cu Statele Unite au arătat că Elveția nu poate impune prețul fix convenit prin contract pentru avionul de luptă F-35A”, a explicat guvernul de la Berna, în comunicatul emis vineri.