Independența începe cu un pas și cu tehnologia potrivită: parteneriatul Orange Romania și .lumen pentru mobilitatea independentă a persoanelor nevăzătoare

Te-ai întrebat vreodată cum e să nu știi cum arată spațiul din jurul tău, să nu-l vezi, să nu-l măsori cu privirea, ci doar să-l „citești” din sunete, pași înceți și ezitări? Așa arată, pentru multe persoane cu deficiențe de vedere, fiecare drum parcurs. Ușor timidă, dar curioasă, am acceptat să pășesc în spatele bastonului, într-un experiment propus de Orange Romania și startup-ul românesc .lumen. O experiență care, dincolo de tehnologie, reprezintă un parteneriat ce oferă independență și încredere: o soluție integrată de mobilitate, care combină ochelarii inteligenți .lumen, un smartphone de ultimă generație și acces la servicii de voce și internet mobil de mare viteză 5G.

Nesiguranță și o ușoară temere. Acesta a fost primul lucru pe care l-am simțit. Oscilam între da și nu, să-mi ascund sau nu ochii de lumina neonului. Să pășesc în beznă ori să-i urmăresc cu atenție pe cei prezenți în sală. Curiozitatea, însă, a învins. Mi-au fost acoperiți ochii și, pentru câteva minute, totul a dispărut. Nu metaforic, ci real: fără contururi, fără repere, fără ideea de „mai e un pas”. Bastonul pe care-l țineam în mână lovea podeaua într-un ritm lent, ușor, care nu-mi aparținea. Fiecare pas era o întrebare, iar fiecare secundă, o negociere cu frica și cu gândul: pe unde pășesc? Așa începe, de fapt, pentru mulți oameni cu deficiențe de vedere, o zi absolut obișnuită.

Apoi au urmat ochelarii .lumen. Recunosc, mi-a fost frică – nu de tehnologie, ci de necunoscut. De gândul de a merge înainte fără să văd, dar convinsă, totuși, că ceva sau cineva mă va ghida. Am acceptat provocarea cu pași mici, la propriu. Destul de repede a devenit totul mai clar, mai sigur. Ochelarii .lumen nu îți spun unde să mergi, ci te ajută să „simți” spațiul din jur: obstacolele, distanțele, direcțiile. Ritmul deplasării se schimbă, iar tu urmezi vibrațiile care îți indică direcția: dreapta, stânga sau înainte.

Corpul nu mai e în alertă continuă. Apare liniștea și, odată cu ea, curajul de a merge mai departe. Pentru cine vede, aceste detalii pot părea minore. Pentru cine nu, ele înseamnă diferența dintre a te opri și a continua. Asta este, de fapt, miza parteneriatului dintre Orange Romania și startup-ul românesc .lumen: mobilitate asistată transformată în libertatea de a păși în ritmul comunității.

Un pas spre independență

Printre primele persoane care au testat acești ochelari este și Silvia Stelea, cofondatoarea Asociației Demnitate pentru Toți. Povestea ei este pe cât de impresionantă, pe atât de motivațională. Acest drum îl parcurge împreună cu sora ei geamănă, Irina. Două tinere cărora destinul le-a luat vederea la 24 de ani, dar nu și dorința de a rămâne active, independente și un exemplu pentru cei din jur. „Eu n-am depins de nimeni până la 24 de ani. După aceea, a trebuit să depind de cineva sau de ceva și anume de baston. A fost o perioadă de adaptare. Irina, sora mea geamănă, are fix aceeași maladie ca și mine, retinopatie pigmentară, și noi ne-am pierdut vederea în același timp, același procent”, povestește Silvia.

Își amintește cu emoție de prima experiență cu ochelarii .lumen, pentru că știa cum e să fii independentă. Iar acești ochelari exact asta îți oferă: „Pentru noi este extrem de puternic ce se întâmplă în momentul ăsta pe partea de tehnologie, pentru că da, e un alt fel de independență. Pentru că îți dă posibilitatea să te deplasezi, dar în siguranță. Cu bastonul, să știi că nu te simți în siguranță deplină. La cap nu te ferește nimeni. De aceea pentru mine a fost incredibil. Chiar dacă poate părea banal, pentru noi nu este. (…) Nu este un dispozitiv simplu, dar este foarte simplu de folosit.”

Pentru utilizatori, impactul nu se măsoară în specificații tehnice, ci în momente mici, dar decisive: o ieșire cu mai multă siguranță, fără însoțitor, sau acea primă dată când nu mai e nevoie să ceri ajutor. Mobilitatea independentă înseamnă mai mult decât deplasare. Înseamnă încredere, curaj și o calitate a vieții resimțită la fiecare pas.

„Acești ochelari te fac să te apropii mult mai mult de normalitate, de fapt, de o plimbare firească, adică fără să fii tot timpul în gardă. Atunci când ești pe stradă, ca nevăzător, ești încordat, nu ești relaxat. Pentru mine a fost un privilegiu să pot testa și să ofer feedback, să pot spune ce ar mai trebui îmbunătățit sau cum ar trebui folosit device-ul”, menționează tânăra.

Persoanelor cu deficiență de vedere care sunt reticente în privința tehnologiei, Silvia le recomandă cu blândețe să fie deschise spre experimentare, pentru că este o șansă reală de a-și îmbunătăți viața de zi cu zi: „Îi încurajez să fie cu mintea deschisă și cu sufletul deschis. Tot ce s-a lucrat până acum cu acest device este pentru ei. Să aibă încredere că vor găsi ghidaj, explicație și răbdare atunci când vor avea nevoie”.

Ochelarii .lumen: vibrație, direcție și curaj

În România, potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), peste 80.000 de persoane trăiesc cu deficiențe de vedere. Dintre acestea, peste 35.000 sunt persoane nevăzătoare, pentru care orientarea și mobilitatea rămân unele dintre cele mai mari provocări zilnice. Dincolo de cifre, este vorba despre trasee parcurse zilnic cu prudență, tensiune și multă atenție.

Parteneriatul Orange Romania x .lumen răspunde exact acestei nevoi reale. Cu sprijinul Orange Romania, .lumen oferă un pachet complet de mobilitate și conectivitate dedicat persoanelor nevăzătoare, gândit pentru a fi ușor de înțeles, de folosit și de integrat în viața de zi cu zi.

Pachetul include:

• dispozitivul asistiv .lumen (ochelarii inteligenți),

• un smartphone de ultimă generație,

• acces la servicii de voce și internet mobil 5G,

• eSIM-uri pentru o experiență simplificată,

• suport dedicat, printr-un Call Center Orange, unde o echipă special pregătită oferă ghidare pas cu pas pentru setarea și utilizarea pachetului.

Dispozitivul .lumen își propune să ofere o funcție similară cu cea a unui câine-ghid, însă printr-o tehnologie avansată. Ochelarii folosesc camere video și inteligența artificială pentru a analiza mediul, evitând obstacolele și ghidând utilizatorul prin vibrații discrete pe frunte, oferind o experiență intuitivă și sigură.

„Sistemul nostru nu poate presupune că mediul e previzibil. A trebuit să fie complet independent de infrastructură, dar la fel de inteligent ca un sistem care înțelege o autostradă și să funcționeze în timp real, offline, sigur și intuitiv. Pentru că de asta depind viețile unor oameni. În cinci ani de R&D, am trecut prin peste 30 de prototipuri. Acum suntem la cea mai slim, elegantă și funcțională versiune de până acum”, explică Cornel Amariei, CEO și fondator .lumen.

Potrivit lui, persoanele care au utilizat dispozitivul spun că experiența este mai intuitivă decât și-au imaginat și că nivelul de încredere crește chiar din primele minute. Iar utilizarea zilnică deschide drumul către un nivel de independență care, până de curând, părea greu de atins.

„Am simțit mult entuziasm din partea comunității. Au apărut deja primele comenzi, iar feedback-ul este foarte pozitiv. Ideea unui pachet complet, cu device, telefon și conectivitate, inspiră încredere și simplitate. În paralel, începem discuții în zona B2B, unde vrem să mobilizăm companii în direcția unor proiecte filantropice sau de fundraising. Obiectivul este să extindem accesul la aceste bundle-uri pentru cât mai multe persoane nevăzătoare”, adaugă Cornel Amariei.

Astfel, rezultatul este o soluție gândită pentru utilizare zilnică, în spații reale: pe drumul spre casă, la magazin sau într-un loc complet necunoscut. Nu în laborator, ci acolo unde fiecare pas contează.

Parteneriatul care susține mobilitatea independentă pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Pentru Orange Romania, acest parteneriat este o continuare firească a misiunii de a folosi tehnologia acolo unde contează cu adevărat. Conectivitatea 5G joacă un rol esențial în susținerea experienței .lumen, asigurând reacții rapide și o utilizare fluidă.

Pentru a asigura o experiență completă și accesibilă, beneficiarii vor avea parte de suport specializat printr-un Call Center dedicat oferit de Orange Romania. Îndrumările primite contribuie la o experiență sigură, adaptată nevoilor fiecărui utilizator. În plus, pachetul include eSIM-uri care simplifică întregul proces.

„.lumen a fost parte din acceleratorul Orange Fab încă dintr-o etapă incipientă, unde soluția a fost dezvoltată, testată și validată. Pe măsură ce tehnologia a evoluat, parteneriatul s-a dezvoltat natural, pe baza unei viziuni comune. Mai simplu spus, credem că tehnologia își atinge potențialul maxim atunci când este pusă în slujba oamenilor și când, de exemplu, contribuie concret la îmbunătățirea calității vieții unor comunități. Soluția .lumen este un exemplu clar de inovație românească cu impact social real, care răspunde unei nevoi esențiale: mobilitatea independentă a persoanelor nevăzătoare. Rolul rețelei este să susțină experiența completă a utilizatorului și să îi ofere independență deplină, bazată pe cea mai bună rețea, cu cea mai extinsă acoperire națională. Utilizatorii beneficiază de performanța, viteza, stabilitatea și calitatea experienței mobile de care se bucură toți clienții Orange Romania”, precizează Florin Popa, Director Business to Business, Orange Romania.

Pachetul aduce împreună două componente esențiale: tehnologie asistivă avansată și conectivitate mobilă de încredere. Un demers care schimbă nu doar trasee, ci și percepții. Un element-cheie al inițiativei este accesul echitabil. Prin programul guvernamental Tech Assist, primii beneficiari vor putea primi acest pachet gratuit.

Ochelarii .lumen nu schimbă totul instantaneu, dar creează contextul în care persoanele nevăzătoare își recapătă încrederea în pașii făcuți. După ce frica dispare, rămâne drumul parcurs: mai sigur, mai constant, mai liber. Este despre independență, despre libertatea de a merge singur și despre curajul fiecărui pas. Detalii suplimentare despre parteneriat puteți vedea pe site-ul .lumen.

