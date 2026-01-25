India pregătește cea mai mare deschidere de până acum a pieței auto: taxe vamale de până la 40% pentru mașinile importate din UE

India intenționează să reducă drastic taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană, până la 40%, de la niveluri care ajungeau chiar și la 110%, au declarat surse citate de Reuters. Măsura ar reprezenta cea mai amplă deschidere de până acum a pieței auto indiene, în contextul în care cele două părți se apropie de un acord de liber schimb, care ar putea fi anunțat chiar de marți, transmite Reuters.

Guvernul condus de premierul Narendra Modi a acceptat să reducă imediat taxele pentru un număr limitat de mașini provenite din cele 27 de state membre ale UE, cu un preț de import de peste 15.000 de euro (17.739 de dolari), au precizat pentru Reuters două surse familiarizate cu negocierile.

Nivelul taxelor va fi redus în continuare, în timp, până la 10%, au adăugat sursele, facilitând accesul pe piața indiană pentru producători auto europeni precum Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW.

Sursele au solicitat anonimatul, întrucât negocierile sunt confidențiale și ar putea suferi modificări de ultim moment. Ministerul Comerțului din India și Comisia Europeană au refuzat să comenteze.

Acordul a fost deja supranumit „mama tuturor acordurilor”.

India și Uniunea Europeană urmează să anunțe marți încheierea negocierilor îndelungate pentru acordul de liber schimb, după care cele două părți vor definitiva detaliile și vor ratifica documentul, supranumit deja „mama tuturor acordurilor”.

Acordul ar putea extinde comerțul bilateral și ar putea stimula exporturile Indiei de produse precum textilele și bijuteriile, afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând de la sfârșitul lunii august.

India este a treia cea mai mare piață auto din lume după vânzări, după Statele Unite și China, însă industria auto internă a fost printre cele mai protejate. În prezent, New Delhi aplică taxe vamale de 70% și 110% pentru automobilele importate, niveluri criticate frecvent de directori din industrie, inclusiv de șeful Tesla, Elon Musk.

Potrivit uneia dintre surse, New Delhi a propus reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200.000 de autoturisme cu motoare cu combustie pe an, aceasta fiind cea mai agresivă măsură de până acum pentru deschiderea sectorului. Cota ar putea fi modificată în ultimul moment, a mai precizat sursa.

Vehiculele electrice cu baterie vor fi excluse de la reducerile de taxe de import în primii cinci ani, pentru a proteja investițiile producătorilor locali precum Mahindra & Mahindra și Tata Motors într-un sector aflat încă la început, au mai spus cele două surse. După această perioadă, și vehiculele electrice vor beneficia de reduceri similare ale taxelor.

Piața este dominată în prezent de Suzuki și producătorii locali

Reducerea taxelor de import ar reprezenta un impuls pentru producătorii auto europeni precum Volkswagen, Renault și Stellantis, dar și pentru mărcile premium Mercedes-Benz și BMW, care produc deja mașini în India, însă au întâmpinat dificultăți în a-și extinde semnificativ prezența, în parte din cauza tarifelor ridicate.

Taxele mai mici le vor permite constructorilor să vândă vehicule importate la prețuri mai accesibile și să testeze piața cu un portofoliu mai larg de modele, înainte de a se angaja în extinderea producției locale, a declarat una dintre surse.

În prezent, producătorii europeni dețin sub 4% din piața auto din India, care numără aproximativ 4,4 milioane de unități vândute anual și este dominată de compania japoneză Suzuki, alături de mărcile autohtone Mahindra și Tata, care împreună controlează circa două treimi din piață.

În condițiile în care piața auto din India este estimată să ajungă la 6 milioane de unități pe an până în 2030, unele companii pregătesc deja noi investiții.

Renault revine pe piața indiană cu o strategie nouă, în căutare de creștere în afara Europei, unde producătorii chinezi câștigă rapid teren, iar grupul Volkswagen își definitivează următoarea etapă de investiții în India prin marca Skoda.

FOTO: © Wieslaw Jarek | Dreamstime.com