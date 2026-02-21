Indignare în țările musulmane după declarațiile „extremiste” ale ambasadorului american din Israel despre dreptul biblic al țării în Orientul Mijlociu

Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice (OCI) au criticat declarațiile în care ambasadorul american Mike Huckabee pare să sugereze că israelienii au un drept biblic asupra unei zone vaste din Orientul Mijlociu, potrivit AFP și Financial Times.

Într-un interviu pentru comentatorul american de dreapta Tucker Carlson, ambasadorul Statelor Unite în Israel a fost întrebat despre versetul biblic în care Dumnezeu face un legământ cu Avraam și îi promite că urmașii săi vor avea pâmântul „de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului” (Facerea 15:18).

Presat să spună dacă Israelul are un drept asupra acestei zone, care acoperă o mare parte a Orientul Mijlociu de astăzi, inclusiv părți din Egipt, Siria, Iordania, Irak și Arabia Saudită, Huckabee a spus că „ar fi în regulă dacă l-ar lua pe tot”.

Ambasadorul a revenit apoi asupra declarației și a descris-o drept „oarecum… hiperbolică”, adăugând că Israelul „nu încearcă să preia” restul teritoriului menționat în versetul biblic.

Reacție categorică din partea țărilor musulmane

Liga Arabă, care reprezintă 22 de state arabe, a condamnat declarațiile sâmbătă, numindu-le „extremiste și lipsite de orice bază solidă”.

OCI, care reprezintă 57 de state majoritar musulmane, le-a descris drept „un apel inacceptabil la extinderea Israelului, puterea de ocupație, și la confiscarea mai multor teritorii palestiniene și arabe pe baza unei narațiuni istorice și ideologice false și respinse”.

Nu este prima oară când Huckabee, un creștin evanghelic, își exprimă susținerea pentru poziții care diferă de politica externă tradițională a SUA în Orientul Mijlociu.

Washingtonul a susținut multă vreme o soluție cu două state pentru conflictul dintre Israel și Palestina. Actualul președinte, Donald Trump, a spus la rândul său că se opune unei anexări israeliene a Cisiordaniei, aflată sub ocupație israeliană de aproape 60 de ani.

În schimb, Huckabee s-a opus soluției cu două state și a respins chiar și ideea unei identități palestiniene.