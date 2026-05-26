Încă o țară a blocat Polymarket, după ce platforma a permis pariuri legate de plecarea mai devreme din funcție a președintelui

Indonezia a blocat Polymarket, în cadrul campaniei sale împotriva jocurilor de noroc online, a anunțat Ministerul Comunicațiilor și Afacerilor Digitale, conform Reuters. Decizia vine la câteva zile după ce pe site au apărut pariuri privind o posibilă încheiere prematură a mandatului președintelui Prabowo Subianto.

Jocurile de noroc sunt interzise în Indonezia, iar autoritățile au intensificat în ultimii ani măsurile împotriva platformelor de pariuri online.

Polymarket este o platformă online care permite utilizatorilor săi să ofere pariuri pentru diferite evenimente, cu cote stabilite de ei. În esență, funcționează ca o „bursă” a pariurilor în care utilizatorii pot licita pe diferite evenimente. Probabilitățile sunt calculate apoi în funcție de volumul tranzacțiilor pe deznodământul unui eveniment anume.

Într-un comunicat publicat vineri seara, oficialul ministerial Alexander Sabar a declarat că Polymarket este încadrată de autoritățile indoneziene drept platformă de jocuri de noroc online.

Potrivit acestuia, activitățile sale „implică pariuri și speculații privind evenimente al căror rezultat nu este încă stabilit”, ceea ce încalcă legislația țării.

Un purtător de cuvânt al Polymarket a transmis marți că firma este dispusă să colaboreze cu autoritățile.

„Salutăm oportunitatea de a colabora cu Indonezia pentru identificarea unei soluții care să susțină inovația responsabilă, transparența și protecția utilizatorilor pe piețele de predicții”, a afirmat reprezentantul companiei.

Polymarket a atras atenția pe rețelele sociale din Indonezia săptămâna trecută, după ce a fost lansat un pariu privind momentul în care Prabowo va înceta să mai fie președinte. Mandatul său expiră în 2029.

Pariul a fost deschis pe 21 mai, la o zi după ce Prabowo a anunțat un amplu plan de centralizare a controlului asupra exporturilor unora dintre cele mai importante materii prime ale țării, precum cărbunele și uleiul de palmier. Administrația sa s-a aflat în acest an sub atenția investitorilor din cauza politicilor economice promovate.

Alexander Sabar a precizat că guvernul verifică toate conturile de pe rețelele sociale asociate cu Polymarket.

Platformele de predicții, precum Polymarket, le permit utilizatorilor să câștige bani din anticiparea unor evenimente, de la competiții sportive până la alegeri, într-o industrie evaluată la miliarde de dolari.

Criticii acestui model, inclusiv autorități din unele state americane, susțin că astfel de piețe funcționează ca forme de jocuri de noroc și nu dețin licențele necesare potrivit legislației locale.

Polymarket este blocată și în Statele Unite și mai multe state europene, precum Belgia, Franța, Polonia sau România.

