Industria surprinzătoare care va prospera pe măsură ce populația îmbătrânește

Populația planetei îmbătrânește, iar în România ponderea seniorilor a depășit 20%. Aproximativ una din 10 persoane din lume are vârsta de 65 de ani sau peste, iar această cifră va crește la 16% până în următorii 20 de ani.

Potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică, numărul românilor de peste 65 de ani îl depășește pe cel al copiilor (0-14 ani) cu circa un milion de persoane.

Suntem pe locul 12 în lume în Topul țărilor vârstnice și, în câțiva ani, vom ajunge pe locul 8.

Ce mai îmbătrânită țară e Japonia, unde aproape 30% din populație depășește 65 de ani. Este urmată de Italia, Portugalia, Grecia și Germania.

Asta va face ca cererea de lifturi să crească, pentru că cei în vârstă nu vor fi în stare să urce scările singuri, spune unul dintre cei mai mari producători din industrie, citat de Financial Times.

„Pe măsură ce populația îmbătrânește, va fi nevoie să se instaleze mai multe lifturi”, a declarat pentru FT Uday Yadav, CEO al companiei germane TK Elevator.

„Observăm că acest fenomen se intensifică… este încă la început dar e clar că începe să se întâmple”, a spus el, citând Japonia ca țară în care procesul de schimbare demografică este deja avansat. Țara est-asiatică are cea mai în vârstă populație din lume, cu aproape 30% peste 65 de ani, potrivit Our World in Data.

Nevoie de renovări

Aceste schimbări înseamnă că cererea de modernizare a clădirilor, inclusiv renovarea locuințelor vechi cu lifturi noi și modernizarea unităților deja instalate, „crește semnificativ”, a spus Yadav.

Există 22 de milioane de lifturi în întreaga lume, dintre care 30% au peste 20 de ani și ar putea necesita renovare, a adăugat el.

Proprietățile mici reprezintă „untul de pe pâinea companiei”

TK Elevator, care a fost vândută de grupul industrial german Thyssenkrupp către firmele de capital privat Advent și Cinven pentru 17,2 miliarde de euro în 2020, lucrează cu bancheri la o potențială listare la bursă de 25 de miliarde de euro, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Produsele companiei se găsesc în zgârie-nori emblematici, precum World Trade Center din New York.

În timp ce proiectele de clădiri înalte sunt mai impresionante, proprietățile rezidențiale și comerciale mai mici reprezintă „untul de pe pâinea companiei”, a spus Yadav. De la preluarea funcției de CEO în 2022, TK Elevator s-a concentrat pe a deveni mai competitivă pe piața clădirilor de înălțime mică și medie. Aproximativ două treimi din cererea de instalații noi provine de la clădiri de înălțime mică și medie.

Potrivit companiei, creșterea anuală a vânzărilor în sectorul lucrărilor de modernizare, care include renovări și modernizări, a fost de 13% în cei trei ani până în septembrie 2025.

TK Elevator, care obține aproximativ jumătate din venituri din America de Nord și un sfert din Asia, a avut venituri totale de aproximativ 9,2 miliarde de euro în 2025, perioada încheiată la sfârșitul lunii septembrie.