Inel dăruit de Brâncuși cântăreței Maria Tănase și o scrisoare a lui către Florence Meyer, expuse la Târgu Jiu/ galerie foto

Un inel cu safir și diamante dăruit de Constantin Brâncuși cântăreței Maria Tănase, un basorelief din ipsos montat pe lemn cu chipul sculptorului realizat de Milița Petrașcu, o scrisoare a lui către Florence Meyer și un bust Brâncuși semnat de Ion Irimescu se numără printre obiectele incluse expoziției „Esența memoriei: Constantin Brâncuși, documente, imagini, mărturii” de la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Realizată de muzeu în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române (Cabinetul de Manuscrise, Carte rară, Cabinetul de Stampe), Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava și în colaborare cu câteva colecții private, avându-l invitat special pe sculptorul Alferd Dumitriu, expoziția propune o incursiune reflexivă în universul brâncuşian.

