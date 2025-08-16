Schimbări radicale în ce privește raportatea infecțiilor nosocomiale. Ministrul Sănătății: „Pacienții merită spitale sigure/ Nu mai ascundem problemele”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că va fi implementat un registru electronic de raportare a infecțiilor nosocomiale, în care vor putea fi sesizate autoritățile privind infecțiile nosocomiale care se înregistrează la pacienții în situații critice.

„Pentru pacienții aflați în situații critice – în special cei cu arsuri grave – vom pune în funcțiune Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale. Acest registru, realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, va fi extins la toate unitățile care tratează astfel de pacienți. Pacienții din România merită spitale sigure, tratamente corecte și transparență totală. Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm!”, a scris Alexandru Rogobete.

„O manieră debirocratizată, simplă și eficientă”

Acesta anunță că, în următoarele zile, va fi adoptat un ordin de ministru prin care să fie instituite și protocoale „simple și unitare” care vizează următoarele aspecte:

normele de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi;

metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale;

atribuțiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical;

metodologii specifice de monitorizare a acestor situații și de protecție a personalului și pacienților.

Toate aceste măsuri vizează eliminarea situațiilor în care infecțiile nosocomiale nu sunt raportate și, în consecință, problemele din spitale generate de acestea rămân nerezolvate.

„Infecțiile asociate asistenței medicale (cunoscut ca infecții nosocomiale) nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate. Doar așa putem proteja pacienții și limita răspândirea lor între oameni aflați deja într-o situație vulnerabilă. În România, timp de ani de zile, aceste infecții au fost tratate ca un subiect tabu. Din această cauză, pacienții au pierdut încrederea, iar medicii au fost puși sub o presiune uriașă”, a afirmat ministrul Rogobete.

Acesta crede că problema nu poate fi rezolvată doar prin blamarea medicilor, ci printr-o legislație clară, simplificată și ușor de aplicat, prin protocoale transparente și prin instruirea continuă a personalului medical.

„Totul într-o manieră debirocratizată, simplă și eficientă, pentru ca aceste reguli să fie aplicate nu pe hârtie, ci în realitate, zi de zi”, a conchis Rogobete.

Scandalul care a dus la decizia lui Rogobete

Anunțul ministrului Sănătății survine în contextul scandalului izbucnit legat de modul în care a fost tratată Lavinia Vlad, o pacientă cu arsuri pe 70% din corp, la Centrul de Mari Arși din Spitalul Floreasca. După trnnsferul ei la un spital din Belgia, a fost depistată o infecție cu Candida auris care nu a fost raportată de către medicii de la Floreasca.

Ministrul Alexandru Rogobete a trimis trei controale la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, după ce a aflat de cazul Laviniei: Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Direcției de Sănătate Publică.

Rezultatele primelor două controale – Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al Ministerului Sănătății – au dus la demiterea lui Tiberiu Paul Neagu din funcția de coordonator al Centrului de Arși de către managerul spitalului, la începutul săptămânii trecute.

Europa Liberă a scris pe 11 august că Lavinia Vlad nu a fost prima pacientă de la Spitalul Floreasca infectată cu Candida auris. Cu șapte luni înainte, în decembrie 2024, un pacient a murit infectat cu aceeași ciupercă, însă infectarea nu apare în evidența autorităților sanitare.

Pacientul decedat anul trecut se numea Marin Vlase, avea 72 de ani și era internat în secția clinică de Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca, potrivit documentelor văzute de Europa Liberă. El și alte două paciente s-au infectat unii pe alții, acuză rudele acestora.

După ce sora Laviniei Vlad a semnalat modul în care personalul medical a tratat-o, au fost descoperite mai multe infecții cu Candida auris la pacienți de la Floreasca.

Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București își va pierde statulul de centru de arși, a anunțat, pe 12 august, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul controlului care a verificat modul în care a fost autorizat centrul, în anul 2022, în mandatul fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

„Vom reaviza și restructura centrul de arși, care va deveni unitate funcțională pentru arși și își va pierde statutul de centru de arși”, a anunțat marți Alexandru Rogobete, la finalul unei întâlniri cu managerul Spitalului Floreasca și cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică.

„În discuția avută cu actualul manager, care a achiziționat servicii pentru avizare tehnică și proiectare în vederea recompartimentării centrului de arși, din 6 saloane pentru pacienți critici se vor reduce la 4, pentru a crea spațiul necesar pentru toate dotările prevăzute de normativ, inclusiv un sistem complet de ventilație”, a adăugat Rogobete. Unitățile funcționale pentru arși pot trata doar pacienți cu arsuri de intensitate medie.