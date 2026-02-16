Inflația rămâne foarte sus, la 9,6%. Jocurile de noroc sunt incluse din această lună în calculul inflației

Începând cu luna ianuarie 2026 jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, acestea scumpindu-se cu 2,6% față de decembrie, a transmis luni INS.

„Următorul pas este includerea jocurilor de noroc în calculul inflației. Deocamdată se așteaptă clarificările Eurostat, până acum nicio țară neincluzând în indicele prețurilor de consum această categorie, a jocurilor de noroc. Dar, de anul viitor se vor colecta date și din acest domeniu care se pare că a devenit relevant în bugetele de familie”, explica în ianuarie 2024 pentru HotNews directorul Direcției de Prețuri din INS.

În ianuarie – iunie 2025, Institutul Național de Statistică a transmis la solicitarea HotNews, că românii au jucat circa 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc: pariuri sportive, loterii, cazinouri online.

Cheltuim online cu cardul, la jocurile de noroc online, 3,1% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care România reprezintă 0,33% din economia globală. Altfel spus, suntem de 10 ori mai activi la jocurile de noroc decât în crearea de valoare economică.

Primul semnal de alarmă a fost tras în iunie 2024 de către Florian Neagu, directorul Direcţiei stabilitate financiară din BNR, care a spus că cele mai multe tranzacții online făcute de cetățenii români cu cardurile sunt pentru a participa la jocurile de noroc.

În ianuarie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,62%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 11,59%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 9,99%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,86%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 24,66%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 17,14% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 12,75%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 13,83%. Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 10,95%, la pâine, 9,91%, și la carnea de bovine, 11,99%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 13,06%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,37%, iar cel al vinului cu 6,16%. Altă majorare importantă a tarifelor se constată și la carnea de pasăre, 8,91%, la ulei, 10,52%, la citrice, 8,38%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 4,32%. Există și reduceri de preț în ultima lună din an comparativ cu ianuarie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-10,77%), la legume și conserve de legume (-0,47%), la fasole boabe și alte leguminoase (-3,52%), la făină (-0,92%) și mălai (-1,19%). O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu 0,22%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în ianuarie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de igienă și cosmetică, cu 17,75% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 16,84%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,67%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,87%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,27%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,16%, transportul urban și-a majorat tariful cu 11,23%, iar cel interurban rutier cu 8,28%. Singura scădere de preț în această categorie a fost înregistrată în cazul tarifelor serviciilor poștale, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 3,44%.