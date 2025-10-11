Informații despre starea de sănătate a lui Donald Trump, prezentate de medicul prezidenţial. Ce spun doctorii săi

Donald Trump „continuă să se bucure de o stare de sănătate excelentă”, se arată în buletinul medical al preşedintelui american, publicat vineri după o vizită medicală „de rutină” făcută de Trump, transmite Reuters, citată de News.ro.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a făcut a doua sa vizită medicală de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie. În timpul acestui examen, s-a stabilit că vârsta sa cardiacă este „cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică”, potrivit buletinului de sănătate transmis de biroul de presă de la Casa Albă.

„Preşedintele Donald Trump se află în continuare într-o stare de sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune”, a declarat medicul prezidenţial american Sean Barbabella, în buletinul medical.

De asemenea, se menţionează că preşedintele a primit un rapel al vaccinului împotriva Covid-19, „în vederea unei deplasări internaţionale”, în timp ce ministrul său al sănătăţii, RFK Jr., cunoscut pentru poziţiile sale sceptice faţă de vaccinuri, a restricţionat accesul la vaccinurile împotriva Covid-19.

Această „vizită medicală anuală de rutină”, anunţată miercuri de Casa Albă, urmează unui examen medical efectuat deja în aprilie de republican, în cadrul căruia medicul său îl declarase deja în stare foarte bună de sănătate.

Donald Trump, cel mai în vârstă preşedinte care a depus jurământul în Statele Unite, nu scapă de întrebările şi speculaţiile privind starea sa de sănătate.

În iulie, Trump a fost văzut cu vânătăi pe mâna dreaptă. Casa Albă a afirmat la acel moment că aceste vânătăi erau cauzate de „strângeri frecvente de mână” şi de administrarea de aspirină ca parte a unui „regim standard de prevenție cardiovasculară”. Casa Albă a anunţat, de asemenea, în iulie că Donald Trump suferea de insuficienţă venoasă, o problemă circulatorie care duce la acumularea de sânge la picioare.