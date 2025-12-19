Informațiile serviciilor americane de spionaj descriu o cu totul altă imagine despre obiectivele reale de război ale lui Putin decât ce susține public Trump

RUSIA, MOSCOVA – 19 DECEMBRIE 2025: Președintele Vladimir Putin ține conferința de presă de sfârșit de an, transmisă în direct la televiziune, la Gostiny Dvor. FOTO: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să revendice părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, au declarat șase surse familiarizate cu agențiile de informații ale SUA, chiar dacă în prezent negociatorii caută o soluție pentru încheierea războiului care ar lăsa Rusia cu mai puține teritorii decât pretinde, scrie vineri Reuters.

Rapoartele prezintă o imagine complet diferită de cea descrisă public de președintele american Donald Trump și negociatorii săi de pace pentru Ucraina, care au afirmat că Putin dorește să pună capăt conflictului. Cel mai recent dintre rapoarte datează de la sfârșitul lunii septembrie, potrivit uneia dintre surse.

De asemenea, informațiile serviciilor secrete contrazic afirmațiile liderului rus potrivit cărora Moscova nu reprezintă o amenințare pentru Europa.

Concluziile SUA au fost consecvente de când Putin a lansat invazia pe scară largă, în 2022. Acestea se aliniază în mare măsură cu opiniile liderilor europeni și ale agențiilor de spionaj, potrivit cărora Putin râvnește la întreaga Ucraină și la teritoriile fostelor state din blocul sovietic, care aparțin în prezent inclusiv unor state membre ale alianței NATO, au mai spus sursele citate de Reuters.

„Serviciile de informații au susținut întotdeauna că Putin vrea mai mult”, a declarat Mike Quigley, membru democrat al Comisiei de Informații din cadrul Camerei Reprezentanților, într-un interviu acordat agenției de presă. „Europenii sunt convinși de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinși de acest lucru. Țările baltice cred că ele sunt primele” care ar putea fi atacate, a precizat Quigley.

Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv cea mai mare parte din Luhansk și Donețk (provinciile care constituie centrul industrial al Donbasului), părți din regiunile Zaporojie și Herson, precum și Crimeea, peninsula strategică din Marea Neagră.

Putin susține că peninsula Crimeea și toate cele patru regiuni anexate aparțin Rusiei. Trump presează Kievul să-și retragă forțele din mica parte a Donețkului pe care o mai controlează, ca parte a acordului de pace propus, potrivit a două surse familiarizate cu problema, o cerere pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și majoritatea ucrainenilor o resping.

„Echipa președintelui a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului”, iar Trump evaluează că un acord de pace „este mai aproape ca niciodată”, a spus un oficial al Casei Albe, fără a se referi la rapoartele serviciilor de informații.

Biroul directorului serviciilor naționale de informații (National Intelligence), CIA și ambasada Rusiei nu au răspuns imediat solicitărilor de a face precizări pe acest subiect.

Progres în privința garanțiilor de securitate

Negociatorii lui Trump – ginerele său Jared Kushner și miliardarul Steve Witkoff, dezvoltator imobiliar – negociază de săptămâni întregi planul de pace în 20 de puncte cu oficiali ucraineni, ruși și europeni.

Deși oficialii americani afirmă că au înregistrat progrese, există în continuare diferențe majore în ceea ce privește chestiunile teritoriale.

Kushner și Witkoff s-au întâlnit vineri cu negociatorii ucraineni la Miami și urmează să poarte discuții cu reprezentanții ruși în acest weekend, a declarat un oficial al Casei Albe.

Negociatorii americani, ucraineni și europeni au ajuns luni la un consens larg în cadrul discuțiilor de la Berlin cu privire la ceea ce patru diplomați europeni și două surse familiarizate cu chestiunea au descris ca fiind „garanții solide”, susținute de SUA, privind securitatea Ucrainei împotriva unei viitoare agresiuni ruse.

O sursă și un diplomat au precizat că aceste garanții depind de acordul lui Zelenski de a ceda teritorii Rusiei. Dar alți diplomați au spus că nu este cazul și că sunt analizate în continuare alternative, întrucât Zelenski a exclus cedarea de teritoriu.

Diplomații citați au mai spus că garanțiile, care ar intra în vigoare după semnarea unui acord de pace, prevăd desfășurarea unor forțe de securitate, în mare parte europene, în țările vecine și în Ucraina, departe de linia frontului, pentru a ajuta la respingerea oricărui atac viitor din partea Rusiei.

Armata ucraineană ar urma să aibă un număr maxim de 800.000 de soldați, a precizat sursa menționată de Reuters. Însă mai mulți diplomați au declarat că Rusia dorește un număr maxim de soldați ucraineni mai mic, iar americanii sunt deschiși la această idee.

SUA ar urma să furnizeze informații și alte forme de sprijin, iar pachetul ar fi ratificat de Senatul american, au spus persoanele citate. Potrivit a două surse familiarizate cu discuțiile, planul Washingtonului ar include și patrule aeriene susținute de SUA deasupra Ucrainei.

Joi, Zelenski s-a arătat prudent în privința propunerilor, afirmând: „Există o întrebare la care încă nu pot găsi un răspuns: ce vor face de fapt aceste garanții de securitate?”.

Și este profund incert dacă Putin va fi de acord cu astfel de garanții, întrucât a respins în repetate rânduri desfășurarea de trupe străine în Ucraina.

Moscova își menține cerințele teritoriale

Vineri, Putin nu a oferit niciun compromis, deși a declarat, în conferința lui de presă anuală, că este gata să discute despre pace.

El a afirmat că termenii săi vor trebui îndepliniți, întrucât forțele sale au avansat 6.000 de kilometri pătrați (2.300 de mile pătrate) în acest an.

Nu este clar cum au răspuns oficialii americani la cererile lui Putin. Witkoff a sugerat anterior că Rusia are dreptul să revendice cele patru regiuni ucrainene și Crimeea.

Unii oficiali ai administrației Trump au recunoscut că Putin ar putea fi dispus să se mulțumească cu mai puțin decât obiectivul său inițial de a cuceri Ucraina.

„Nu știu dacă Putin vrea să încheie un acord sau dacă Putin vrea să cucerească întreaga țară. Acestea sunt lucruri pe care le-a spus deschis”, a declarat vineri secretarul de stat Marco Rubio, într-o conferință de presă.

„Știm ce voiau (rușii, n.r.) să realizeze inițial când a început războiul. Nu au atins aceste obiective”, a adăugat șeful diplomației americane.