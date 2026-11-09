Infuzie majoră de capital la Orange. Statul român vine cu zeci de terenuri

Orange România, liderul pieței locale de telecomunicații, urmează să-și majoreze capitalul social cu 184,56 milioane de lei, de la 72,89 milioane de lei la 257,45 milioane de lei, conform datelor Profit.ro.

Operațiunea va fi efectuată prin emisiunea unui număr de 1.845.652.800 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și o valoare nominală agregată de 184.565.280 lei, care urmează să fie subscrise de acționarii existenți.

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