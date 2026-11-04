ING Bank lansează Black Friday 2026. Dobânzi reduse la credite, depozite cu dobânzi de până la 6,25% și cashback pentru investiții

ING Bank România lansează, pe 3 noiembrie, cea de-a opta ediție a campaniei Black Friday, cu oferte pentru persoane fizice și companii. Promoțiile, disponibile în perioada 3 – 12 noiembrie pentru majoritatea produselor destinate persoanelor fizice, includ dobânzi reduse la creditele de nevoi personale, dobânzi promoționale la depozite, rate fără dobândă la cumpărături și beneficii pentru clienții care încep să investească sau încheie asigurări.

Pentru antreprenori, banca anunță pachete de cont fără costuri timp de 12 luni, beneficii în cadrul programului de recomandări și oferte speciale la servicii destinate companiilor.

Credite de nevoi personale cu dobânzi reduse și până la 32 de rate fără dobândă

Ce înseamnă ING Black Friday când vine vorba despre serviciile bancare? În perioada 3 – 12 noiembrie, clienții ING care folosesc cardul de credit pot beneficia de până la 32 de rate fără dobândă la comercianți precum eMAG, Flip.ro, Carrefour și Dedeman. În plus, cei care își rezervă ofertele disponibile în ING Bazar pot primi cashback de 10% la comercianții parteneri selectați.

Pentru creditele de nevoi personale ING Personal, banca anunță reduceri de dobândă de până la un punct procentual. Clienții care își încasează salariul la ING, au venituri recurente de minimum 700 de lei lunar în cont și efectuează cel puțin o plată pe lună pot obține dobânzi fixe de:

5,49% pentru credite mai mari de 150.000 de lei;

6,49% pentru credite cuprinse între 70.000 și 149.999 de lei.

Pentru a beneficia de aceste dobânzi, clienții trebuie să opteze și pentru asigurarea facultativă ING Credit Protect, care acoperă plata ratelor în anumite situații. Oferta se aplică atât creditelor noi, cât și refinanțărilor. Banca anunță și o reducere de un punct procentual a dobânzii pentru linia de credit ING Extra’ROL. Ofertele sunt disponibile atât clienților existenți, cât și celor care aleg să devină clienți ING.

Ce dobânzi oferă ING pentru depozitele în lei și euro

Campania include și dobânzi promoționale pentru economii. Pentru depozitele în euro, ING oferă o dobândă anuală de 2,5% la un depozit cu scadența la un an. Pentru economiile în lei, dobânda ajunge la 6,25% pe an pentru Depozitul Bonus, cu o perioadă de constituire de patru luni.

Ambele oferte sunt condiționate de încasarea unor venituri recurente de minimum 700 de lei lunar în contul ING și efectuarea unei plăți în fiecare lună.

Cashback pentru cei care încep să investească și beneficii la asigurări

Pentru prima dată, campania ING Black Friday include și o ofertă dedicată investițiilor. Primii 250 de clienți care își deschid pentru prima oară un cont ING Invest și investesc cel puțin 2.500 de lei vor primi 250 de lei cashback.

Banca oferă beneficii și pentru clienții care încheie asigurări în perioada campaniei. Pentru asigurarea de locuință ING Home Protect, clienții primesc în cont 10% din valoarea poliței, precum și contravaloarea integrală a asigurării obligatorii PAD, respectiv 130 de lei.

În cazul asigurării de viață ING Vita Protect, cashback-ul este de 60 de lei, indiferent de pachetul ales. Pachetele au costuri lunare de 18 lei și 89 de lei, iar despăgubirile maxime pot ajunge la 240.000 de lei, respectiv un milion de lei. Pentru asigurarea de călătorie ING Travel Protect, banca oferă înapoi 30% din valoarea poliței. La acest beneficiu se poate adăuga o reducere de 10% pentru grupuri.

„Black Friday nu ar trebui să fie despre a cumpăra mai mult, ci despre a face alegeri mai bune pentru lucrurile care contează. De aceea, am construit oferte care îi pot ajuta concret pe clienți: să plătească mai puțin atunci când au nevoie de finanțare, să își protejeze casa și familia, să pună bani deoparte sau să înceapă să investească. Ne dorim ca fiecare beneficiu să aibă o utilitate reală,” spune Iulia Rusu, Interim Head of Lending, ING Bank România.

Ce oferte are ING pentru antreprenori și companii

ING Bank a pregătit oferte și pentru clienții Business Banking. În perioada 3 – 12 noiembrie, antreprenorii eligibili care își deschid un cont de firmă la ING pot beneficia de pachete ING FIX fără cost lunar timp de 12 luni, indiferent de canalul prin care deschid contul.

Banca dublează și beneficiile acordate prin programul Recomandă ING. Astfel, clienții existenți care recomandă un nou client business primesc patru luni gratuite la pachetele ING FIX, față de două luni în mod obișnuit. Noul client beneficiază de șase luni gratuite, în loc de trei.

O altă categorie de oferte este disponibilă prin platforma ING Business, în cadrul programului Business Deals. În perioada 6-30 noiembrie, clienții IMM pot accesa promoții la servicii și produse oferite de Oblio, Bitdefender, Dacris, Danubius, Autonom, Alerte CUI, Edenred și Regnet.

„Pentru un antreprenor, Black Friday nu înseamnă doar reduceri la cumpărături, ci poate fi și un moment bun să găsească soluții care îl ajută concret în business. De aceea, anul acesta am pus laolaltă beneficii atât pentru cei care aleg ING pentru afacerea lor, cât și pentru clienții existenți, de la luni gratuite la pachetul de cont până la oferte pentru servicii pe care antreprenorii le folosesc în activitatea de zi cu zi,” spune Luana Sorescu, Head of Easy Banking ING Bank România.

Detaliile complete ale ofertelor pentru persoane fizice sunt disponibile pe pagina ING Black Friday, iar cele pentru companii pe pagina ING Black Friday Business.

Despre ING Bank România

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 2 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.

Articol susținut de ING Bank România