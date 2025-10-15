Alpin, unul dintre cele mai cunoscute branduri de înghețată, prezent și în România, tocmai a fost cumpărat

Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, anunță că va cumpăra afacerea europeană de înghețată a firmei Food Union, care vinde printre altele și înghețata Alpin, prezentă și pe piața românească, potrivit unui comunicat de presă.

Tranzacția propusă este supusă aprobării de către autoritățile de reglementare relevante și vizează toate piețele Food Union din Europa: Danemarca, Norvegia, Estonia, Letonia (cu excepția produselor lactate), Lituania și România.

În anunțul achiziției nu sunt oferite detalii legate și de valoarea tranzacției.

„Froneri este reperul global în industria înghețatei și suntem încântați că brandurile noastre emblematice din România, precum Transalpina, Fulg de Nea și altele, au găsit un cămin perfect alături de un lider cu adevărat de clasă mondială. Sub conducerea Froneri, aceste branduri vor câștiga o acoperire mai largă și avantajele unui portofoliu global și a capacităților sale, păstrând în același timp caracterul local și calitatea pe care consumatorii o apreciază. Așteptăm cu nerăbdare să construim împreună următorul capitol”, a declarat Soren Lauridsen, președinte executiv al Food Union.

Creată în 2016 ca parteneriat între Nestlé și PAI Partners. Froneri este prezentă în peste 25 de țări, cu venituri de peste 5 miliarde de euro și peste 12.000 de angajați la nivel mondial.