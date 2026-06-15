Îngrașă cireșele mai mult decât merele? Explicațiile și calculele unui medic nutriționist

Medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, dr. Adrian Copcea, a atras atenția că ideea potrivit căreia anumite fructe ar trebui evitate pentru că au mai mulți carbohidrați decât altele este înșelătoare și a explicat motivul.

Plecând de la afirmația răspândită în spațiul public „cireșele îngrașă, mâncați mere”, medicul a arătat că informația este „falsă” ce pornește de la o interpretare greșită a valorilor nutriționale.

„Există în nutriţie un raţionament matematic foarte prost generalizat. Şi anume că dacă ceva are mai mulţi carbohidraţi la suta de grame e mai rău decât altceva cu mai puţini. Nu, nici merele nu îngraşă mai mult decât cireşele, nici invers”, a spus medicul din Cluj, într-un mesaj pe Facebook.

Dr. Adrian Copcea, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, Sursă foto: Facebook.com / Adrian Copcea

Copcea a subliniat că mulți oameni compară fructele exclusiv după cantitatea de carbohidrați raportată la 100 de grame, ignorând gramajul care este efectiv consumat.

„Depinde câte mere cu câte cireşe compari”

Specialistul a oferit și calculele prin care a subliniat unde se produce eroarea. Dacă 300 de grame de mere conțin aproximativ 30 de grame de carbohidrați, aceeași cantitate de carbohidrați poate fi ingerată și din 200 de grame de cireșe, a explicat dr. Adrian Copcea.

„Deci depinde câte mere cu câte cireşe compari, nu la modul general, mere cu cireşe.. Dacă mănânci 500 de grame de mere, ele «îngraşă» mai mult decât 200 de grame de cireşe. Dacă mănânci 300 de grame de mere, ele «îngraşă» mai puţin decât 300 de grame de cireşe”, a arătat medicul.

El a explicat că se pot consuma fructe mai dulci în gramaj mai mic sau fructe cu mai puține glucide într-o cantitate mai mare, dând exemplul bananelor, care sunt adesea indicate ca fiind problematice din cauza numărul mai mare de carbohidrați.

„Dacă eşti iubitor de banane, 150 de grame dintr-o banană mediu coaptă aduc mai puţini carbohidraţi decât două mere mici, să zicem de 120 de grame mărul”, a punctat Adrian Copcea.

„Nu există fructe interzise”

Medicul a criticat și clasificările care împart fructele în categorii de tipul „permise” și „interzise” pentru persoanele care vor să slăbească sau care au diabet zaharat.

„Nu există fructe interzise, există gramaje la care pot încăpea orice fel de fructe în orice fel de dietă de diabet sau de slăbit”, a declarat el.

În loc de excluderea unor fructe din dietă, diabetologul recomandă un aport echilibrat de carbohidrați pe parcursul zilei și reducerea aportului de glucide din alte surse, precum pastele, pâinea, cartofii sau orezul. Acestea pot fi înlocuite cu legume care nu conține amidon, cum ar fi varza, roşiile, salata, castraveţii etc.

„Conform cu cifrele medii generale, la o dietă de 2000 de kilocalorii pe zi, aşa cum se ia ca reper la etichete, dacă ţi-ai dori ca toţi carbohidraţii să vină din cireşe, ar «incăpea» lejer 600 de grame, care înseamnă, la o variantă dulce, să zicem, 15% carbohidrați, adică 90 de carbohidraţi. Desigur, dacă se adună alţii 200 din alte surse e posibil să fie prea mult”, a explicat medicul.

El a reiterat că „nu există fructe mai bune sau mai rele”, subliniind că nu conținutul de carbohidrați la 100 de grame face diferența, ci cantitatea totală consumată și echilibrul alimentației de-a lungul zilei.