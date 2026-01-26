Îngrijorări că sute de persoane s-au înecat în Marea Mediterană în timpul trecerii ciclonului „Harry”

Paza de Coastă a Italiei estimează că alte 380 de persoane care au plecat din Tunisia în timpul ciclonului „Harry”, care a generat valuri uriașe în Marea Mediterană, ar fi murit înecate. Paza de Coastă italiană a căutat opt ambarcațiuni lansate de traficanți de persoane din orașul-port tunisian Sfax în ultimele 10 zile, în pofida condițiilor extrem de periculoase, relatează The Guardian.

Potrivit datelor Ministerului de Interne de la Roma, 66.296 de persoane au ajuns cu barca pe țărmurile Italiei în cursul anului 2025, ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de anul precedent și aproximativ jumătate din numărul sosirilor din 2023, când guvernul italian a consolidat sau a pus în aplicare acorduri cu Libia și Tunisia pentru a limita fluxul.

În Marea Mediterană există acum mai puține nave de salvare operate de ONG-uri, în parte din cauza măsurilor luate de guvernul italian, care includ amenzi și obligația de a debarca persoanele salvate în porturi îndepărtate, în loc să le aducă în porturi mai apropiate, precum cele din Sicilia.

În pofida măsurilor, oamenii continuă să încerce călătoria cu grad ridicat de risc din Africa de Nord, în căutarea unui refugiu în Europa.

Mii de persoane au murit în Marea Mediterană în timp ce încercau să ajungă în Europa

Italia este unul dintre principalele puncte de debarcare, ruta din Mediterana centrală fiind considerată una dintre cele mai periculoase din lume. Organizația Internațională pentru Migrație a ONU a înregistrat cel puțin 25.600 de decese și dispariții în rândul persoanelor care au încercat traversarea din 2014 încoace. Majoritatea deceselor sau disparițiilor sunt atribuite ambarcațiunilor plecate fie din Tunisia, fie din Libia.

Până la 380 de persoane s-ar fi putut îneca încercând să traverseze Marea Mediterană săptămâna trecută, în timp ce ciclonul Harry a lovit sudul Italiei și Malta, a declarat paza de coastă italiană, în condițiile în care un naufragiu soldat cu pierderea a 50 de vieți a fost confirmat de autoritățile malteze.

O singură persoană, care a fost internată în spital în Malta, a supraviețuit naufragiului care a avut loc vineri.

Bărbatul a stat pe mare timp de 24 de ore, agățat, potrivit relatărilor, de epava ambarcațiunii, înainte de a fi salvat de o navă comercială. El a spus că credea că toți ceilalți aflați la bordul bărcii, care plecase din Tunisia pe 20 ianuarie, muriseră, potrivit Alarm Phone, o organizație care operează o linie telefonică de urgență pentru persoane aflate în pericol pe mare.

Într-o tragedie separată petrecută săptămâna trecută, două fetițe gemene în vârstă de un an din Guineea sunt presupuse decedate în largul insulei siciliene Lampedusa, după ce ambarcațiunea supraaglomerată cu care călătoreau a fost lovită de ciclonul Harry, potrivit unității din Italia a Unicef pentru răspunsul destinat migranților și refugiaților.