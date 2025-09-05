Inima aparent sănătoasă. De ce screeningul cardiac timpuriu poate salva viața unui copil

Inima unui copil bate încă din primele săptămâni de viață intrauterină. Însă chiar și o inimă care bate, aparent sănătoasă, poate ascunde o problemă pe care nimeni nu o vede — decât dacă o cauți. Malformațiile cardiace congenitale sunt defecte de structură ale inimii, formate încă din perioada de dezvoltare a fătului. Sunt cea mai frecventă formă de anomalie congenitală din lume — și, în același timp, una dintre cele mai greu de depistat la timp, dacă nu există semne evidente. Un copil poate crește plin de energie, curios, jucăuș și totuși să aibă o malformație cardiacă congenitală.

Majoritatea acestor probleme pot fi descoperite devreme, monitorizate sau corectate – cu un singur pas esențial: screeningul cardiologic făcut la timp.

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog și medic specialist cardiologie pediatrică la MONZA ARES, explică de ce screeningul cardiologic timpuriu – de la stadiul de făt, la nou-născut, sugar și copil mare – este un pas care poate salva vieți:

„Este esențială depistarea precoce a malformațiilor cardiace. Părinții de cele mai multe ori se întreabă daca există o legătura cu stilul de viață al mamei, evoluția sarcinii și apariția malformațiilor cardiace. Sigur, este important ca mama să nu fumeze, să nu consume droguri sau medicamente in sarcin și să evite infecții virale (mai ales rubeola) însă cele mai multe malformații cardiace apar independent de stilul de viață din sarcină. Important este să știm din timp și să putem ajuta copilul la timp. Poți face totul bine ca viitor părinte – analize, controale, ecografii – și totuși, uneori, o malformație cardiacă poate rămâne ascunsă. Unele defecte de structură a inimii nu pot fi prevenite — dar pot fi depistate și tratate din timp, dacă există screening corect.”

De ce să mergi la cardiolog dacă „totul pare în regulă”?

Mulți părinți își pun această întrebare. Dr. Silvia Deaconu, la MONZA ARES, o aude des: „Dar copilul meu pare bine, de ce să-i fac ecografie la inimă?” Răspunsul e simplu: pentru că multe probleme de inimă la copii nu dor, nu se văd, nu anunță nimic la naștere.

1 din 100 de copii se naște cu o malformație cardiacă congenitală, o statistică pe care puțini părinți o știu, dar care face diferența între o copilărie sănătoasă și ani întregi de complicații. La nivel global, între 8 și 10 din 1.000 de copii vin pe lume cu o astfel de problemă, iar în România apar, estimativ, peste 1.500 de cazuri noi în fiecare an. Din păcate, nu toți copiii ajung la diagnostic la timp.

„Poate fi o valvă care nu se închide bine, o mică gaură între camerele inimii — care la început nu deranjează deloc. Dar nediagnosticată, poate duce în timp la complicații: oboseală, infecții pulmonare repetate, întârziere în creștere, uneori chiar insuficiență cardiacă”,explică dr. Deaconu.

Cauzele sunt multiple: factori genetici, infecții virale în sarcină (precum rubeola), expuneri la factori toxici sau, pur și simplu, erori ale dezvoltării intrauterine. Ecografia de sarcină poate detecta unele anomalii chiar din primul trimestru — însă nu toate sunt vizibile atunci.

Unele malformații simple se corectează de la sine. Altele necesită doar supraveghere pe termen lung, iar câteva, mai complexe, pot necesita intervenție rapidă – uneori chiar imediat după naștere. Un diagnostic pus la timp le oferă părinților răgazul de a se pregăti și echipei medicale șansa de a planifica cu precizie tratamentul.

„E mult mai ușor pentru un copil să fie tratat din timp decât să se repare mai târziu ce s-a agravat în ani întregi”, subliniază Dr. Deaconu.

Când se face și ce presupune un screening complet?

Evaluarea inimii poate începe încă din timpul sarcinii, mai ales dacă există factori de risc — cum ar fi diabetul, hipertensiunea arterială sau afecțiunile genetice în familie. Ecocardiografia fetală, efectuată ideal în trimestrul al doilea, poate depista multe malformații grave care altfel ar rămâne ascunse până la naștere.

După naștere, screeningul neonatal devine următorul filtru. Tot mai multe maternități din România includ o evaluare clinică, măsurarea saturației de oxigen și, acolo unde există dotările necesare, o primă ecografie rapidă a inimii. Însă pentru o imagine completă, medicii recomandă un screening detaliat — care combină EKG-ul și ecocardiografia cardiacă — în primele 1–3 luni de viață. De ce nu imediat? Pentru că, după prima lună, inima este suficient de matură pentru a oferi imagini clare, iar imunitatea copilului este mai bine pregătită pentru vizitele la clinică. Sigur, în cazul în care există o suspiciune clinică de malformație, ecocardiografia și EKG-ul trebuie efectuat imediat după naștere sau în primele săptămâni.

Un consult complet începe cu o discuție atentă între medic și părinți: cum a decurs sarcina, ce antecedente există în familie, cum s-a dezvoltat copilul în primele săptămâni, cât de bine mănâncă, cum respiră, cât de repede obosește. Detalii aparent banale — transpirația abundentă în somn, dificultatea la supt, infecțiile respiratorii frecvente — pot fi primele semnale că inima are nevoie de un control mai atent.

Urmează EKG-ul care poate detecta aritmii, blocuri de conducere sau alte anomalii subtile, invizibile la un consult de rutină cu stetoscopul. Este o investigație rapidă, nedureroasă, fără radiații.

Ecocardiografia cardiacă rămâne însă punctul central: este un examen cu ultrasunete complet sigur și nedureros, care arată în timp real cum funcționează camerele și valvele inimii și cum circulă sângele. Astfel pot fi descoperite defecte structurale — de la cele minore, care se pot corecta singure, la cele complexe, care necesită monitorizare atentă și uneori intervenție timpurie.

Ce afecțiuni poate scoate la iveală un screening cardiac?

Unele afecțiuni ale inimii sunt prezente din naștere, altele pot apărea în copilărie fără semne vizibile. Malformațiile cardiace congenitale afectează structura inimii și pot modifica modul în care circulă sângele între camere sau prin valve, cum este cazul defectelor de sept atrial sau ventricular. Altele influențează dezvoltarea corectă a pereților inimii ori funcționarea valvelor.

În paralel, există și tulburări de ritm cardiac – modificări ale frecvenței sau regularității bătăilor inimii. La copii, aceste tulburări pot rămâne tăcute mult timp, fără simptome evidente, și sunt adesea descoperite doar prin investigații precum EKG-ul.

Printre cele mai întâlnite probleme se numără:

defectele de sept (orificii între camerele inimii);

prolapsul de valvă mitrală;

aritmiile (bătăi prea rapide, lente sau neregulate);

hipertrofia peretelui cardiac;

alte anomalii structurale care pot influența dezvoltarea copilului.

Screeningul efectuat la timp oferă șansa de a identifica aceste probleme înainte de apariția complicațiilor și de a interveni prompt pentru a asigura copilului o dezvoltare armonioasă.

Ce urmează după screening?

La finalul unui consult complet, părinții primesc mai mult decât un diagnostic: primesc un plan clar — ce e de făcut, ce restricții există, ce sport poate face copilul, când trebuie repetate investigațiile. Acolo unde pare complicat, devine mai ușor cu sprijinul potrivit. Multe familii se simt pierdute în fața unui diagnostic de acest tip, dar află repede că nu sunt singure. În centre precum Monza ARES, consultul de rutină devine o hartă pentru ani de sănătate, iar sfatul medicului vine cu empatie și soluții concrete.

Toate deciziile sunt luate împreună de echipa multidisciplinară de Heart Team Pediatric –de la MONZA ARES. Aceasta reunește medici cardiologi pediatri, chirurgi cardiovasculari, imagiști, medici anesteziști și alți profesioniști de sănătate, precum tehnicieni ai dispozitivelor folosite în timpul intervențiilor, care colaborează strâns pentru a analiza fiecare caz. Rolul echipei este să stabilească, în mod integrat și personalizat, cea mai bună strategie pentru copil, luând în considerare toate aspectele medicale, anatomice și funcționale. Această abordare colaborativă este esențială mai ales în cazurile complexe, unde este nevoie de o viziune detaliată și o strategie medicală atent construită, contribuind astfel la creșterea calității îngrijirii și la obținerea celor mai bune rezultate pentru pacient.

„La MONZA ARES căutăm mereu soluții. Avem expertiza și tehnologia pentru a trata și cele mai dificile cazuri. Fiecare caz e discutat în detaliu, cu mai mulți specialiști.” – Dr. Silvia Deaconu

Nu orice diagnostic înseamnă operație.

80% dintre malformațiile cardiace pot fi corectate complet, iar multe forme simple se pot corecta de la sine, cu monitorizare atentă. „Fereastra optimă de intervenție diferă de la caz la caz. Unele corecții trebuie făcute imediat după naștere, altele pot fi planificate mai târziu. Contează să știm din timp”, spune Dr. Deaconu.

Concluzie: Screeningul timpuriu poate da copilului șansa la o copilărie normală

Un screening cardiac este începutul unui traseu de siguranță, gândit pas cu pas. În centrele Monza ARES, fiecare copil este evaluat cu atenție, iar echipa multidisciplinară de Heart Team Pediatric are grijă ca fiecare poveste să aibă un parcurs sănătos și împlinit. Pentru că uneori, ceea ce nu vezi poate fi cel mai periculos. Dar ceea ce depistezi la timp poate salva o viață întreagă.

Și nu doar medicii au un rol. Părinții bine informați întreabă, cer, verifică. Chiar dacă primele controale ies bine, unele malformații pot evolua odată cu creșterea copilului. De aceea, monitorizarea periodică, mai ales la copiii activi, sportivi, cu factori genetici în familie sau cu infecții respiratorii repetate, rămâne esențială. În multe cazuri, un control preventiv poate însemna liniștea pe termen lung și șansa de a evita intervenții grele mai târziu. Unele defecte pot fi corectate fără complicații și fără restricții severe, iar uneori nu este nevoie de bisturiu, ci doar de monitorizare, un plan și, eventual, o intervenție minim invazivă, dacă este cazul.

Despre grupul MONZA ARES

Grupul MONZA ARES este cea mai mare rețea națională privată specializată în cardiologie, oferind soluții terapeutice de cardiologie microinvazivă prin chirurgie cardiovasculară și cardiologie intervențională. MONZA ARES deține ATI de categoria I, 5 săli de operație dedicate chirurgiei cardiovasculare si 3 săli de angiografie in cadrul Spitalului Monza, în total având 11 săli de angiografie în 8 centre din București, Cluj-Napoca, Constanța, Târgu Jiu, Tulcea, Onești și 3 clinici multidisciplinare, cu focus pe cardiologie, în Cluj-Napoca – MONZA ARES Cardiomed. Misiunea MONZA ARES în România este să asigure accesul unui număr cât mai mare de pacienți la tratamente inovatoare din sfera cardiologiei. În spiritul acestei misiuni, de-a lungul celor 15 ani de activitate, la MONZA ARES au avut loc 22 premiere medicale naționale. Din anul 2019, grupul este deținut majoritar de fondul american de investiții Highlander Partners.

Articol susținut de MONZA ARES