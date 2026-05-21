Inima femeilor devine mai vulnerabilă după 45 de ani 

Menopauza este o etapă naturală în viața fiecărei femei, însă schimbările hormonale care apar după 45 de ani au afecteazã întregul organism, inclusiv inima. Dacă înainte de menopauză estrogenul avea un rol protector pentru sistemul cardiovascular, după scăderea acestuia riscul de hipertensiune, infarct alte afecțiuni c crește semnificativ.

Multe femei asociază menopauza cu simptome precum bufeurile, insomnia sau schimbările de dispoziție, fără să realizeze că inima poate deveni vulnerabilã. Menopauza vine cu transformări care depășesc sfera hormonală. În această perioadă, sănătatea cardiovasculară are nevoie de mai multă atenție, deoarece riscul de hipertensiune și alte afecțiuni cardiace crește progresiv odată cu scăderea nivelului de estrogen.

Specialiștii recomandă ca femeile trecute de 45 de ani să includă controalele cardiologice în rutina anuală de prevenție, chiar și în lipsa unor simptome evidente. Bolile cardiovasculare evoluează de multe ori silențios, fără semne clare în stadiile incipiente, iar multe femei află că au o problemă cardiacă abia după apariția unor complicații. Depistarea la timp a tensiunii crescute, a colesterolului mărit sau a altor modificări cardiovasculare poate reduce semnificativ riscul complicațiilor pe termen lung.

O evaluare cardiologică completă după 45 de ani ar trebui să includă monitorizarea tensiunii arteriale, analize pentru colesterol și glicemie, electrocardiogramă, ecografie cardiacă și, la recomandarea medicului, teste suplimentare pentru evaluarea riscului cardiovascular.

In this context, Medicover offers Prime Check cardiology packages dedicated to early detection of cardiovascular conditions.

Cardiologia este una dintre cele mai accesate specialități din rețeaua Medicover, iar pacientele beneficiază de evaluări și investigații complete în clinicile din întreaga țară, dar și de acces la centre și spitale specializate pentru diagnosticul și tratamentul afecțiunilor cardiovasculare. În spitalele Medicover, pacienții au acces la soluții moderne de diagnostic și tratament, de la cardiologie clinică și intervențională până la proceduri minim invazive și intervenții cardiovasculare complexe.

