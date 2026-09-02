Înlăturat din guvern, Fedorov lansează o companie de apărare cu sprijinul unui actor major de pe piață. „Va fi definitorie pentru lume”

Alex Karp, CEO și cofondator al Palantir, va deveni primul investitor major într-o companie de tehnologie de apărare ce va fi lansată de Mihailo Fedorov, conform anunțului făcut de fostul ministru ucrainean al apărării, citat de Reuters și Kyiv Post.

Compania, a explicat fostul ministru Fedorov, va dezvolta tehnologii de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a se apăra în fața Rusiei.

„Noua companie se va baza pe experiența lui Fedorov în războiul tehnologic modern, cu misiunea principală de a consolida Ucraina și de a dezvolta tehnologii de apărare care pot ajuta la construirea unui viitor mai sigur pentru întreaga lume”, a afirmat echipa fostului ministru ucrainean al Apărării, prin intermediul unui comunicat de presă transmis marți.

Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost multă vreme un aliat al președintelui Volodimir Zelenski, însă a fost demis în iulie, la aproximativ jumătate de an de la numire, în ciuda susținerii publice de care se bucura. Înlăturarea lui din funcție a produs proteste de stradă în Ucraina. Recent, el a lansat un apel pentru organizarea de alegeri.

În timpul mandatului său, Fedorov s-a concentrat în principal pe digitalizarea armatei, fiind un susținător al războiului modern cu drone și al inteligenței artificiale (AI).

Astfel, Ucraina s-a bazat tot mai mult pe tehnologia aparatelor fără pilot susținută de inteligența artificială, inclusiv pe sisteme robotice terestre, care sunt acum o prezență regulată pe front, îndeplinind sarcini logistice și oferind sprijin în luptă.

Șeful Palantir: „O companie definitorie pentru întreaga lume”

De când a părăsit funcția din guvernul de la Kiev, Fedorov, care a între timp a devenit consilier al ministrului italian al apărării, a anunțat că intenționează să lanseze mai multe proiecte, inclusiv un fond de investiții în apărare și un think-tank.

„Dumneavoastră și colegii dumneavoastră lansați o companie care cred că va fi definitorie pentru lume”, i-a spus Karp lui Fedorov, într-o înregistrare video postată pe canalul de Telegram al fostului ministru ucrainean.

Șeful companiei americane Palantir a spus că el și Fedorov au lucrat împreună timp de „o jumătate de deceniu”. Firma a furnizat Ucrainei software pentru efortul de război împotriva Rusiei și pentru operațiunile guvernamentale.

Alex Karp. Credit: / World Economic Forum / Avalon / Profimedia



În comunicat este menționat faptul că Alex Karp și Mihailo Fedorov s-au întâlnit luni, la sediul Palantir din Washington.

Palantir este una dintre cele mai influente companii americane de software și are contracte majore cu armata SUA și agenții guvernamentale din întreaga lume. Este renumită pentru pentru tehnologiile avansate de analiză de date complexe, folosind inteligență artificială și software sofisticat de vizualizare și corelare de informații.

Investiții și expertiză pentru avantaj tehnologic pe câmpul de luptă

Anunțul lui Fedorov a venit în contextul discuțiilor purtate de el cu reprezentanți de la două firme importante de investiții: Nate Flick, fost ambasador american pentru spațiul cibernetic și politică digitală, în prezent managing director senior la Cerberus Capital Management, și Guy Filippelli, fondator și managing partner al Squadra Ventures.

Discuțiile s-au concentrat pe ecosistemul Ucrainei din domeniul tehnologiei de apărare, expansiunea internațională a companiilor de tehnologie ucrainene și atragerea capitalului străin.

„Cu cât atragem mai multe investiții și expertiză internațională în sectorul tehnologiei de apărare al Ucrainei, cu atât mai repede vom putea dezvolta și scala tehnologii care să dea Ucrainei un avantaj pe câmpul de luptă”, a explicat Mihailo Fedorov.

El a indicat trei domenii tehnologice cheie – robotică pe câmpul de luptă, rachete cu inteligență artificială la costuri reduse și drone interceptoare cu reacție.