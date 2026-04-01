Înmatriculările de maşini electrice şi hibride au explodat în martie, pe fondul războiului cu Iran şi al creşterii preţurilor la carburanţi. Mărcile şi modelele preferate

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) anunţă că în luna martie înmatriculările de autovehicule electrice şi în sistem hibrid confirmă tendinţa accelerată a consumatorilor de a avea astfel de maşini, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu şi al creşterii preţurilor la carburanţi, scrie News.ro.

Potrivit APIA, în martie 2026, creşterea autoturismelor electrice a fost de 152%, faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Aceeaşi sursă precizează că mărcile preferate au fost Dacia, Skoda, Toyota şi Volskwagen, iar modelele preferate, Dacia Duster şi Bigster, Skoda Octavia şi Toyota Corolla.

APIA aduce în atenţie primele informaţii oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România în luna martie 2026, bazate pe datele publicate de DGPCI şi prelucrate de specialiştii asociaţiei.



Astfel, potrivit sursei citate, în luna martie a acestui an, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creştere cu +4.7% faţă de perioada similară a anului trecut. Maşinile electrificate înregistrează o creştere de +27% faţă de martie 2025, în timp ce creşterea autoturismelor pur electrice este de +152% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, ajungând la 679 unităţi. Autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creştere de +49%, cu un număr de 750 de unităţi.



APIA menţionează că totalul pieţei de autoturisme este în scădere cu -19%, în primele trei luni ale anului 2026, fată de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Mărcile preferate

Potrivit aceleiaşi surse, mărcile preferate în luna martie au fost Dacia (1.856 de maşini înmatriculate), Skoda (990), Toyota (922) şi Volskwagen (922), iar modelele preferate au fost Dacia Duster (642) şi Dacia Bigster (557), Skoda Octavia (383) şi Toyota Corolla (351).



Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.