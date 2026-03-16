Înregistrare cu Sebastian Ghiță care îl acuză pe Călin Georgescu: „A venit la Belgrad în 2021 să ceară contacte cu ruși și sârbi” / Reacția fostului candidat

„Eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României”, susține fugarul Sebastian Ghiță că i-ar fi spus Călin Georgescu la Belgrad, cu trei ani înainte de candidatura sa la prezidențiale 2024.

O înregistrare audio publicată de jurnalistul Cristi Ciupercă duminică și preluată ulterior de România TV, televiziunea lui Sebastian Ghiță, redă o serie de afirmații ale omului de afaceri fugar despre Călin Georgescu.

Ghiță, care a fugit din România în anul 2016 după ce a fost pus sub control judiciar în mai multe dosare de corupție, relatează în înregistrarea audio cum ar fi decurs întâlnirea din Serbia:

„Prin decembrie 2021, Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad. Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry. Mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc să mă văd cu el.”

Omul de afaceri susține că Georgescu i-ar fi declarat că va fi președintele României cu trei ani înainte de alegerile din 2024.

„Mi-a arătat clipul ăla al lui când intră el în apă și iese cu calul. Mi-a zis: «Domnule, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși! Am nevoie de ajutor și de sprijin»”, mai spune Ghiță în înregistrarea în care pare că discută cu o terță persoană.

Acesta este clipul cu înregistrarea publicat de jurnalistul Cristi Ciupercă, fondatorul platformei NewsOnline.

Deși a fost reținut la Belgrad în 2017, Sebastian Ghiță a obținut azil politic în Serbia, după ce extrădarea sa a fost respinsă. În prezent, acesta rămâne în țara vecină, în timp ce majoritatea dosarelor sale de corupție din România au fost clasate sau s-au prescris.

„M-am văzut cu Ghiță cu un singur scop”

Scrutinul prezidențial din 2024 a fost anulat de CCR în urma desecretizării unor documente ale serviciilor de informații care indicau o campanie coordonată de promovare a lui Călin Georgescu, susținută de actori statali prin mecanisme opace, fapt care a viciat caracterul liber al votului.

În replică, Călin Georgescu a confirmat duminică, la Realitatea Plus, întâlnirea de la Belgrad, susținând însă că demersul a fost parte a unei strategii de a induce în eroare autoritățile de la București.

„Este adevărat că m-am văzut cu dânsul la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m-am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le-am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi-l dea”, a declarat Georgescu.

Acesta a explicat că scopul vizitei ar fi fost acela de a convinge serviciile de informații că nu dispune de resurse reale: „Asta a fost strategia mea, pentru că ulterior am auzit din partea serviciilor: «Georgescu nu are bani, nu are cum să câștige, stăm liniștiți». Și atunci m-am înscris în cursă. Am făcut acest lucru absolut deliberat”.

Pe 2 iulie 2025, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război, precum și pentru propagarea ideologiilor legionare și fasciste, în formă continuată.