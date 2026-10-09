INS a refăcut calculele pe 2025: Creșterea economică a fost de 0,8%, construită pe șantiere și stocuri

INS confirmă, în varianta semidefinitivă, un avans modest al economiei în 2025. Când te uiți la componentele ei, cifra arată mai puțin a creștere și mai mult a echilibru precar.

Produsul intern brut al României a fost de 1.929,9 miliarde de lei în 2025, potrivit datelor semidefinitive publicate de Institutul Național de Statistică. În termeni reali, economia a crescut cu 0,8% față de 2024. În termeni nominali, valoarea PIB a fost revizuită în sus cu 0,7% față de estimarea provizorie, ca urmare a îmbunătățirilor metodologice și a revizuirilor de rutină. INS a revizuit în paralel și seria 2018–2023, la cererea Eurostat.

Cifra de ansamblu spune însă mai puțin decât compoziția ei

Pe partea de producție, construcțiile aduc singure 0,7 puncte procentuale din cele 0,8. Volumul lor de activitate a crescut cu 6,9%. Agricultura (+0,2 pp) și informațiile și comunicațiile (+0,3 pp) adaugă câte ceva. Restul economiei mai degrabă scade. Industria a stagnat (volum de 99,9%) și nu a contribuit deloc la creștere. Comerțul, transporturile și hotelurile-restaurantele au scăzut ușor. Serviciile profesionale, științifice și administrative au pierdut 4,1% din volum și au tras creșterea în jos cu 0,3 pp.

Pe partea de cerere, tabloul seamănă. Formarea brută de capital fix, adică investițiile, a crescut cu 3,6% și a adus 0,9 pp, cea mai mare contribuție dintre toate categoriile. Consumul gospodăriilor, motorul tradițional al economiei românești, a crescut cu doar 0,5% și a contribuit cu 0,3 pp. Variația stocurilor a adăugat 0,4 pp, adică jumătate din creșterea anului. Exportul net a scăzut 0,4 pp.

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Asta e partea care ar trebui să dea de gândit. Stocurile sunt cea mai volatilă componentă a PIB și cea mai greu de citit: pot însemna că firmele se pregătesc pentru o cerere viitoare, dar și că marfa produsă nu și-a găsit cumpărători. Fără contribuția lor, creșterea din 2025 ar fi fost de aproximativ 0,4%.

Cea mai mare mișcare dintre cele două estimări privește consumul administrațiilor publice. Volumul consumului individual al statului a fost revizuit de la 101% la 93,9%, iar cel al consumului colectiv de la 94,6% la 100,8%. Contribuția totală a consumului public rămâne însă practic aceeași, în jur de -0,4 pp. Este mai degrabă o reclasificare între categorii decât o schimbare de fond.

Rămâne imaginea unei economii care a crescut în 2025 pe investiții, cu consumul aproape înghețat și cu industria pe loc. Tabloul e coerent cu un an de ajustare fiscală. Dar o creștere care atârnă de șantiere și de stocuri e greu de transformat într-o traiectorie.